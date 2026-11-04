Volilna zvijača razburja: na Aljaski dva kandidata z istim imenom

Na Aljaski je pred ameriškimi kongresnimi volitvami izbruhnil nenavaden škandal. Na glasovnici za senat sta se namreč znašla kar dva kandidata z imenom Dan Sullivan. Demokratsko kandidatko Mary Peltola obtožujejo, da je njena ekipa drugega kandidata z enakim imenom vključila v tekmo, da bi zmedla volivce in odvzela glasove njenemu republikanskemu tekmecu. Peltolova zanika, da bi za domnevno prevaro vedela, poroča AFP.

Ameriška politika se je spremenila v eno samo predstavo laži.

Gre namreč za izjemno napeto volilno tekmo med demokratko Peltolovo in dosedanjim republikanskim senatorjem Sullivanom. Kot je razkril časnik The New York Times, naj bi ljudje, povezani s kampanjo demokratke, pomagali prepričati še enega Dana Sullivana, naj nastopi kot neodvisni kandidat.

Trump zahteva ukrepanje

Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi domnevne manipulacije ostro protestiral. Zvezne oblasti so sprožile kazensko preiskavo, zvezni sodnik pa je zavrnil poskus izpodbijanja volilnih rezultatov še pred glasovanjem. Toda med volivci v Anchorageu, največjem mestu Aljaske, škandal ni povzročil tolikšnega razburjenja, kot bi bilo mogoče pričakovati. »Koga briga?« je za AFP dejal 25-letni mizar Dale Brown, ki meni, da je takšno ravnanje nemoralno, vendar po njegovem tehnično ni nezakonito. »Ameriška politika se je spremenila v eno samo predstavo laži. Mislim, da je vsak občutek za moralo že zdavnaj izginil,« je povedal. Sam je glasoval za demokrate, predvsem zaradi nezadovoljstva z inflacijo v času Trumpovega predsedovanja.

Na glasovnicah se kandidata vendarle razlikujeta. Ob imenu dosedanjega senatorja piše, da je registrirani republikanec in da že opravlja funkcijo, medtem ko je drugi kandidat naveden kot Daniel J. Sullivan mlajši, brez navedene strankarske pripadnosti. »Slišala sem ljudi v vrsti govoriti, naj pazijo, da bodo volili pravega Dana Sullivana,« je novinarjem povedala 37-letna volivka Rae Hart.