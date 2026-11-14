Voznike presenetil sneg, brez zimske opreme obtičali na cestah in povsem ustavili promet (VIDEO)

V petek snežinke niso zaplesale le nad Slovenijo, kjer je do nižin pobelilo območje okrog Kočevske Reke, še veliko bolj zimsko je bilo na drugi strani državne meje. V bližnjih Delnicah in drugod po Gorskem kotarju so zimske razmere povzročile pravi kaos v prometu, sneg je namreč spremljala še močna burja. Bralec je za portal Index.hr povedal, da so na avtocesti A6, na viaduktu Zečeva Draga vozila povsem obstala za več kot eno uro. Po njegovih navedbah so bili »na vseh straneh« tovornjaki brez zimske opreme, zaradi česar se plugi niso mogli prebiti mimo, da bi cesto očistili.

Po njegovih besedah ​​so v petek zvečer bližini Delnic nastajali hudi prometni zastoji, medtem ko je se je promet na stari cesti skozi Gorski kotar povsem ustavil tudi zaradi avtobusov in avtomobilov, ki so brez ustrezne zimske opreme obstali na zasneženi cesti.

Kot so sporočili s Hrvaškega avtokluba (HAK), je burja danes zjutraj začela slabeti, zaradi česar so ponovno odprli več regionalnih in avtocest ter mostov na otoke, ki so bili ponoči zaprti. Kljub temu na nekaterih cestah v Liki še vedno vladajo zimske razmere, opozarjajo pri HAK, prav tako še vedno v obalnem območju piha burja, občasno z orkanskimi sunki. »Ceste so v večjem delu države mokre in spolzke, zaradi nizkih temperatur v notranjosti pa je možna poledica. Vidljivost je zaradi megle ponekod na cestah v notranjosti zmanjšana. Voznikom svetujemo, da hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram na cesti,« dodajajo pri HAK.

V petek zvečer je med drugim pobelilo tudi Gospić. FOTO: Hrvoje Kostelac/Pixsell