Vozniki, pozor: Avstrija uvaja to novost, spremenila bo potovanje po avtocestah

Samolepilne vinjete bodo v Avstriji do leta 2027 popolnoma izginile. Vlada se je odločila, da se bodo vinjete v prihodnje prodajale izključno v digitalni obliki. To pomeni, da bodo vozniki čez dobro leto dni za vedno pozabili na lepljenje in strganje starih nalepk s svojih vetrobranskih stekel. Prehod na digitalne vinjete po navedbah avstrijskih oblasti ne bo težaven, saj je več kot 75 odstotkov vinjet že kupljenih digitalno.

Kje bodo na voljo digitalne vinjete?

Digitalne vinjete bodo na voljo na spletu, še naprej pa bodo na voljo tudi na prodajnih mestih ob cestah in v številnih trgovinah.

Digitalni sistem omogoča pritrditev vinjete na registrsko tablico vozila, s čimer se izognemo fizični pritrditvi, preverjanje veljavnosti pa se izvaja samodejno prek kamer in sistema za prepoznavanje registrske tablice.

ASFINAG (družba v javni lasti, ki načrtuje, financira, gradi, vzdržuje in pobira cestnine za avstrijske avtoceste) načrtuje nadaljnjo širitev svoje distribucijske mreže, zato bodo digitalne vinjete še naprej na voljo v trafikah, bencinskih črpalkah, cestninskih postajah, avtomobilskih klubih in pri drugih partnerjih.