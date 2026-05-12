Vplivneži nezakonito lovijo na Brionih, na posnetku nekdanji direktor s puško z dušilcem strelja iz avta (VIDEO)

Zaposleni v Nacionalnem parku Brioni so po letih molka in skrivanja razkrili skrivnosti in škandale, ki spremljajo upravljanje parka. Kot je razkril Jutarnji list, so opozorili na nepotizem, fiktivna naročila in favoriziranje. A v oči najbolj bodejo besede, da se na območju parka odvija nezakoniti lov, v katerega naj bi bili vpleteni lokalni vplivneži, sodelovali pa naj bi tudi mogotci iz Zagreba. Za seboj puščajo obglavljena trupla in drobovje živali, ki jih odvržejo v jame.
Glavno vlogo pri nezakonitem lovu naj bi imel Eduard Kolić, doktor veterinarske medicine, ki je bil najprej direktor narodnega parka, nato je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja, bil je vodja oddelka za živalske vrste, pred mesecem dni pa je bil povišan v svetovalca strokovnega direktorja narodnega parka Brioni.
Na dolgem seznamu nepravilnosti in manipulacij so najbolj pretresljive in brutalne podrobnosti, povezane z nezakonitim lovom. Kolića so posneli, kako si na puško namešča dušilec zvoka in nato z njim iz avtomobila strelja živali. Lov z dušilcem je na Hrvaškem prepovedan. Direktorica javnega zavoda narodnega parka Brioni Nataši Stojkovski nezakonit lov v narodnem parku zanika, čeprav so novinarji dobili dostop do posnetkov, ki jasno prikazujejo čoln z lovci z Brionov, ki pristaja v Fažani. Direktorica zanika, da bi del ulova končal v lokalnih restavracijah in na mizah vodij državnih institucij v Istri.
250.000 obiskovalcev letno pride na Brione.