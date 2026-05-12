PO LETIH MOLKA IN SKRIVANJA

Vplivneži nezakonito lovijo na Brionih, na posnetku nekdanji direktor s puško z dušilcem strelja iz avta (VIDEO)

Zaposleni v Nacionalnem parku Brioni spregovorili o krivolovu.
Nacionalni park Brioni ima 14 otokov in otočkov. Foto: Igor Karasi
Nacionalni park Brioni ima 14 otokov in otočkov. Foto: Igor Karasi
G. S.
 12. 5. 2026 | 07:45
1:46
A+A-

Zaposleni v Nacionalnem parku Brioni so po letih molka in skrivanja razkrili skrivnosti in škandale, ki spremljajo upravljanje parka. Kot je razkril Jutarnji list, so opozorili na nepotizem, fiktivna naročila in favoriziranje. A v oči najbolj bodejo besede, da se na območju parka odvija nezakoniti lov, v katerega naj bi bili vpleteni lokalni vplivneži, sodelovali pa naj bi tudi mogotci iz Zagreba. Za seboj puščajo obglavljena trupla in drobovje živali, ki jih odvržejo v jame.

Glavno vlogo pri nezakonitem lovu naj bi imel Eduard Kolić, doktor veterinarske medicine, ki je bil najprej direktor narodnega parka, nato je opravljal funkcijo vršilca ​dolžnosti direktorja, bil je vodja oddelka za živalske vrste, pred mesecem dni pa je bil povišan v svetovalca strokovnega direktorja narodnega parka Brioni.

Na dolgem seznamu nepravilnosti in manipulacij so najbolj pretresljive in brutalne podrobnosti, povezane z nezakonitim lovom. Kolića so posneli, kako si na puško namešča dušilec zvoka in nato z njim iz avtomobila strelja živali. Lov z dušilcem je na Hrvaškem prepovedan. Direktorica javnega zavoda narodnega parka Brioni Nataši Stojkovski nezakonit lov v narodnem parku zanika, čeprav so novinarji dobili dostop do posnetkov, ki jasno prikazujejo čoln z lovci z Brionov, ki pristaja v Fažani. Direktorica zanika, da bi del ulova končal v lokalnih restavracijah in na mizah vodij državnih institucij v Istri.

Obglavljena trupla in drobovje odvržejo v jame. Forografija je simbolična. FOTO: Anja Intihar
Obglavljena trupla in drobovje odvržejo v jame. Forografija je simbolična. FOTO: Anja Intihar

250.000 obiskovalcev letno pride na Brione.

