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FIZIČNO NASILJE

Vplivnica Kristina objavila pretresljiv posnetek partnerja, ki jo je z udarcem zbil na tla: »Dovolj sem molčala ...« (VIDEO)

Dolgo si ni upala spregovoriti, zdaj pa pravi, da ima poleg posnetka tudi druge dokaze, ki jih je pripravljena predati pristojnim.
Posnetek nadzorne kamere. FOTO: Posnetek Zaslona/kika_zivkovic
Posnetek nadzorne kamere. FOTO: Posnetek Zaslona/kika_zivkovic
Kaja Grozina
 20. 9. 2026 | 08:25
5:25
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Srbska vplivnica Kristina Kika Živković je na družbenih omrežjih objavila pretresljiv posnetek fizičnega napada, ki naj bi ga doživela 31. maja. Ob njem je prvič javno spregovorila o nasilju, grožnjah in ustrahovanju, ki naj bi jih doživljala dalj časa. Kot je zapisala, je molčala predvsem zaradi strahu ... »Dovolj sem molčala. Dovolj sem trpela. Dovolj sem se bala. Zdaj sem se odločila spregovoriti o tem, kar sem leta nosila v sebi,« je zapisala ob posnetku, ki je v nekaj dneh sprožil številne odzive.

Na nadzorni kameri je mogoče videti moškega, ki stopi do Živkovićeve in jo z močnim udarcem v predel glave podre na tla. Živkovićeva nato nekaj časa nepremično leži na tleh, pozneje pa jo moški prime za roko in vleče po prostoru. Na posnetku so tudi drugi ljudje, ki poskušajo posredovati. Srbski mediji so ob objavi videa poročali, da je Živkovićeva po udarcu izgubila zavest. »Na tem posnetku sem jaz. Na njem je viden fizični napad, ki sem ga preživela 31. maja. Vidno je nasilje nad menoj in trenutek, ko me ljudje poskušajo zaščititi in ločiti od napadalca,« je pojasnila.

»Bala sem se zase in za svojo družino«

Vplivnica je povedala, da dogodka dolgo ni upala prijaviti. »Ne zato, ker se ni zgodil, ampak zato, ker sem se bala zase in za svojo družino. Trpela sem grožnje, nasilje in ustrahovanje ter živela v strahu pred tem, kaj bi se lahko zgodilo, če spregovorim.« V svoji objavi je poimensko navedla Nebojšo Rakića iz Šabca, ki ga povezuje z dogodki, ki jih je doživela. Ob tem je posebej poudarila, da ne želi, da bi javnost komur koli sodila na podlagi družbenih omrežij, ampak da pričakuje preiskavo pristojnih institucij. »Želim, da se vse, kar sem prijavila, razišče in da institucije ugotovijo dejstva,« je zapisala. Živkovićeva trdi, da videoposnetek ni edini dokaz, ki ga ima. Po njenih besedah je shranila tudi dokaze o grožnjah, nadlegovanju in žaljenju ter objavljanju njenih zasebnih fotografij. Pripravljena naj bi jih bila predati pristojnim organom.

Po objavi pretresljivega posnetka se je odzvalo tudi Osnovno javno tožilstvo v Šabcu. Za srbski portal Blic so pojasnili, da dogodek, viden na posnetku, v letu 2026 pred tem ni bil prijavljen tožilstvu – ne s strani policistov, Živkovićeve niti drugih občanov. So pa pristojni že pred tem imeli podatek, da je Živkovićeva policiji prijavila ravnanje svojega nekdanjega partnerja N. R. Takrat naj bi navedla, da jo nadleguje, ne pa tudi, da je bila žrtev fizičnega nasilja. Po objavi posnetka je tožilstvo Policijski upravi v Šabcu oziroma tamkajšnjemu oddelku kriminalistične policije poslalo nujno zahtevo za zbiranje potrebnih informacij. Ugotoviti želijo vse okoliščine dogodka, med drugim, kdaj in kje natančno se je zgodil.

»Nihče nima pravice, da me tepe«

Živkovićeva je ob objavi poudarila še, da ne želi spodbujati maščevanja, žaljenja ali novega nasilja. »Objavljam, ker sem žrtev in se ne želim več obnašati, kot da se ni nič zgodilo.« Sporočilo je sklenila z besedami, da je nihče nima pravice tepsti, ji groziti ali jo ustrahovati ter da nihče nima pravice njenih zasebnih fotografij uporabljati proti njej. »Nihče se ne bi smel sramovati, ker je preživel nasilje. Jaz se ne sramujem več. Ne molčim več,« je sporočila.

Posnetek je sprožil velik odziv na družbenih omrežjih. Pod objavo se je zvrstilo na stotine komentarjev, številni uporabniki pa so Živkovićevi izrazili podporo in ji čestitali, da je o svoji izkušnji spregovorila. »Vsa čast, da si zbrala moč in spregovorila. Podpora iz srca,« je zapisala ena od uporabnic. Druga je poudarila, da je javno spregovoriti o nasilju pogosto zadnji korak, ko drugi načini reševanja položaja ne pomagajo, ter ji svetovala, naj pri prijavi vztraja. Vplivnica, ki jo srbski mediji predstavljajo tudi kot prijateljico pevca Darka Lazića, je svojo objavo zaključila z jasnim sporočilom: »Stop nasilju nad ženskami. Stop molku. Žrtev ni kriva.« 

Kam po pomoč?

V neposredni nevarnosti pokličite policijo na 113, če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pa 112.

Za pomoč, podporo in informacije se lahko obrnete tudi na Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja na brezplačno številko 080 11 55, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Žrtve nasilja se lahko obrnejo tudi na najbližji center za socialno delo, na voljo pa so jim tudi krizni centri, varne hiše in zatočišča.

Nasilje lahko prijavi tudi oseba, ki zanj izve ali mu je priča. Prijavo je mogoče podati policiji, centru za socialno delo ali državnemu tožilstvu, pristojne institucije pa obravnavajo tudi anonimne prijave.

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