Vreme povzročilo pravi kaos: med neurjem je zagorel grajski stolp

Neurje z nalivi, ki so ga spremljali močan veter, silovit dež in obilno grmenje, je v nedeljo zajelo velike dele Avstrije in povzročilo pravi kaos. Najhuje je bila prizadeta Zgornja Avstrija, kjer so imeli gasilci okoli 1000 intervencij. Sunki vetra so dosegali 115 km na uro, kar je povzročilo podiranje številnih dreves, ki so padala na ceste in avtomobile. Na nekaterih območjih so iz deročih voda reševali ljudi, piše Kronen Zeitung.

V kraju Dobersberg je strela udarila v grajski stolp in zanetila požar. Več gasilskih ekip z dvižnimi ploščadmi in zaščitno opremo je skoraj uro in pol gasilo ogenj.

Na Štajerskem sta močan veter in dež povzročila številne intervencije, pri turistični znamenitosti Der Wilde Berg (Divja gora) pri Mauternu pa so evakuirali kar 387 obiskovalcev.

Dramatične razmere so bile na salzburških jezerih (Wallersee, Mondsee, Wolfgangsee), kjer so reševali čolne, ena jadrnica pa je potonila. Kot poroča Krone, je bilo več ljubiteljev vodnih športov nekaj časa celo pogrešanih. Tragedija je bila vendarle preprečena, saj so jih po neurju našli žive in zdrave.

Meteorologi poudarjajo, da je maj letos prinesel izrazito močno nevihtno dejavnost po zelo mirnem letu 2025, saj je bilo po vsej Avstriji zabeleženih okoli 150 tisoč strel, poroča Jutarnji list.