Vrnila se je v otroštvo: morala bi umreti, a se je namesto tega pomladila

Morski organizem Mnemiopsis leidyi oziroma rebrača je osupljivo nenavadno bitje, ki lahko regenerira dele telesa, se razmnožuje v ličinkasti fazi in celo zlepi svoje telo z drugim osebkom, da preživi poškodbo. Po raziskavi iz leta 2024 se ta vrsta lahko iz odrasle stopnje vrne v biološko mlajše stanje po okrevanju po hudi poškodbi ali stradanju. Ni edino morsko bitje s sposobnostjo manipuliranja s starostjo – znana nesmrtna meduza Turritopsis dohrnii lahko prav tako začne življenje znova, ko doseže zrelost. Vendar je pri vrsti Mnemiopsis leidyi v nasprotju z nesmrtno meduzo ta proces mehanizem preživetja, in ne del običajnega življenjskega cikla, piše Nova.rs.

Študijo, ki je razkrila to nenavadno sposobnost, sta izvedla morski biolog Joan J. Soto-Angel z Univerze v Bergnu na Norveškem in njegov kolega Pavel Burkhardt. Znanstveniki so dva tedna po izpostavitvi stresnim razmeram spremljali spremembe v videzu teh organizmov. Prejšnje raziskave so že pokazale, da lahko odrasle živali zmanjšajo velikost telesa, kadar nimajo dovolj hrane. Vendar so takrat menili, da prave vrnitve v mladost ni. Vse se je spremenilo, ko je odrasel primerek iz laboratorijskega akvarija skrivnostno »izginil«, na njegovem mestu pa se je pojavil organizem v ličinkasti stopnji. To je znanstvenike spodbudilo, da ta pojav podrobneje raziščejo.

Ta tujerodna invazivna vrsta iz rodu zooplanktona je prisotna tudi v slovenskem morju.

To odkritje odpira vrata številnim pomembnim spoznanjem.

Fascinantno opazovanje

Skupno 65 odraslih osebkov so 15 dni držali brez hrane, nato pa so enkrat na teden prejemali minimalne obroke. Strukture, ki označujejo odraslo stopnjo, so se začele umikati in razpadati, po nekaj tednih pa se je 13 osebkov vrnilo k svojemu ličinkastemu videzu in prehrani. »Opazovati, kako se postopoma vračajo v ličinkasto obliko, kot da bi se vračali v preteklost, je bilo fascinantno,« je povedala Soto-Angelova. V dodatnem poskusu je bilo 15 osebkov izpostavljenih še večjemu stresu – znanstveniki so jim kirurško odstranili dele telesa, ki nakazujejo zrelost.

Od teh 15 se jih je kar šest v svoje mlajše stanje vrnilo že v 15 dneh, pri drugih pa je proces trajal približno šest tednov. To jasno kaže, da čim slabše so razmere, tem večja je verjetnost, da se bodo ta bitja »vrnila v otroštvo«. »To odkritje odpira vrata številnim pomembnim spoznanjem,« je dejal Burkhardt. »Posebno zanimivo bo odkriti molekularne mehanizme, ki sprožijo ta proces, kakor tudi to, kaj se med njim dogaja z živčnim sistemom.« Čeprav so bile razmere v poskusu za organizme neugodne, raziskava ponuja izjemno zanimiv vpogled v prilagodljivost in razvoj teh skrivnostnih morskih bitij. Hkrati odpira vprašanje, ali imajo tudi druge vrste v živalskem svetu podobne mehanizme pomlajevanja, povzema portal N1.hr.