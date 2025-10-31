Vroče med poslanci, nekateri ogorčeni: poslanka Sanja poljubila in božala ministra, sedla celo v naročje (VIDEO)

Incident iz Predstavniškega doma Parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine tamkajšnjo javnost hkrati zabaven in šokanten. Med razpravo o proračunu je namreč predstavnik DF Zlatan Begić prekinil govor in opozoril predsedujočega, naj v dvorani vzpostavi red. Begić je ob tem poslanko SNSD Sanjo Vulić obtožil, da sedi v naročju Srđana Amidžića, ministra za finance, in da se poslanci obnašajo kot v gostilni.

Na posnetku je tako videti poslanko, kako se približa ministru, ga objame poljubi na lice ter poboža po obrazu. Po Begićevi pripombi se je minister zresnil, Vulićeva pa mu je še naprej šepetal na uho.

Nato je poslance nagovorila Sanja Vulić, Amidžić pa je pozorno poslušala njene besede. Dejala je, da poslanci SNSD niso sedeli drug drugemu v naročju, ampak so se zbrali okoli »lepe tajnice, da bi se posvetovali«. »Žal mi je, da vas je to tako motilo. Zdi se, da se vam zdi ministrovo naročje udobnejše od vašega stola,« je dejala Vulićeva.