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Vročina terja davek: utonilo 40 ljudi, večinoma mladih, v manj kot tednu dni

V Franciji so izmerili najtoplejšo noč v zgodovini meritev. Zaprli so šole, poročajo pa tudi o tragedijah.
FOTO: Julien De Rosa Afp
FOTO: Julien De Rosa Afp
STA, N. Č.
 23. 6. 2026 | 13:58
 23. 6. 2026 | 13:59
2:13
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V Franciji je bila minula noč najtoplejša od začetka meritev leta 1947, pri čemer je povprečna temperatura po državi ponoči znašala 21,6 stopinje Celzija, izhaja iz danes objavljenih podatkov vremenoslovcev. Predhodni rekord 21,4 stopinje so izmerili 5. julija 2019, poročajo tuje tiskovne agencije.

V izračun najvišje nočne temperature doslej so vključene meritve s 30 postaj po vsej državi. Ob 5. uri zjutraj je denimo v kraju Biscarrosse na atlantski obali, v Limogesu, Rennesu in Angersu temperatura znašala 27 stopinj, v pristaniškem mestu Le Havre v Normandiji se je živo srebro povzpelo do 26 stopinj, v Bordeauxu do 25, v Parizu pa so namerili 24 stopinj Celzija, je objavila meteorološka agencija Meteo France.

Šole so zaprli

Zaradi vročinskega vala so francoske oblasti najvišjo, rdečo stopnjo vremenske ogroženosti za danes razširile na 54 departmajev, kar po oceni francoske tiskovne agencije AFP zadeva približno 39 milijonov ljudi. Več kot 1350 šol so zaprli, ponekod so omejili tudi železniški promet.

Po podatkih Meteo France je povprečna dnevna temperatura v državi presegla dosedanji rekord za mesec junij. Povprečne dnevne in nočne temperature so namreč v ponedeljek dosegle 29,2 stopinje Celzija, s čimer so presegle prejšnji rekord, dosežen 30. junija 2025.

Francija je v povezavi z vročinskim valom že zabeležila nekaj smrtnih žrtev. Premier Sebastien Lecornu je danes na kriznem sestanku vlade sporočil, da je od minulega četrtka po vsej državi utonilo 40 ljudi, večinoma mladih. Ministrica za šport in mladino Marina Ferrari pa je pozvala prebivalce, ki se v vodah po državi skušajo ohladiti, naj spoštujejo varnostne predpise.

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