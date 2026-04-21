  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZSILJEVALCI

Vsa Evropa išče zadnji kozarec z zastrupljeno otroško hrano, našli so jih le pet

Strup za podgane so zlikovci vmešali v korenčkove in krompirjeve kašice.
Pri nas so kašice že preventivno umaknili iz prodaje.
B. K. P.
 21. 4. 2026 | 17:34
2:20
A+A-

Po tem, ko je avstrijska policija v soboto zvečer sporočila, da so v kozarcu za otroško hrano Hipp našli strup za podgane, je proizvajalec izdelek odpoklical, preventivno je otroško hrano s prodajnih polic umaknil tudi Spar Slovenija, pa se je zdaj v starše pri nas in v okolici ponovno prikradel strah. Enega kozarčka z zastrupljeno hrano namreč ni mogoče najti! Izsiljevalci so strup za podgane namreč vmešali v šest kozarcev otroške hrane Hipp, pristojni pa so našli le pet kozarcev s kontaminirano hrano.

Da je podjetje žrtev izsiljevalcev, so iz Hippa sporočili že v ponedeljek, izsiljevalec ali izsiljevalci naj bi jim namreč poslali elektronsko sporočilo, a ga zaposleni sprav sploh niso opazili, čeprav je bilo poslano že pred tremi tedni. Izsiljevalci naj bi od podjetja zahtevali dva milijona evrov, denar pa bi jim morali izplačati do začetka aprila. Ker so sporočilo opazili šele po omenjenem roku, pa so storilci v šest 190-gramskih kozarcev korenčkove in krompirjeve kašice vmešali strup za podgane in teh šest kozarcev dali v obtok. Doslej so na Češkem, Slovaškem in v Avstriji našli pet kozarcev, piše portal Tagesschau.

Avstrijska ministrica za zdravje Corinna Schumann vsem potrošnikom svetuje, naj skrbno pregledajo kozarce omenjene otroške hrane. Predvsem naj preverijo, ali so dobro zaprti, da ni vse, kot bi moralo biti, lahko prepoznajo tudi po vonju. Vsi kozarci z zastrupljeno hrano, ki so jih do zdaj odkrili, so imeli na dnu belo nalepko z rdečim krogom in so bili odprti pred prodajo. Sporne kozarce so našli v mestih, ki niso daleč narazen - trgovini v južnočeškem mestu Brno so našli dva kozarca, dva v zahodnoslovaškem mestu Dunajska Streda in enega v Eisenstadtu v Avstriji. Ker so v dveh mestih našli po dva kozarca z zastrupljeno hrano, oblasti domnevajo, da je bil tudi zadnji, torej ta, ki ga še iščejo, prav tako kupljen v Eisenstadtu. Tam nakupuje veliko madžarskih državljanov, zato so oblasti o tem obvestile tudi tamkajšnje prebivalce, opozorilo pa velja tudi za vse druge, ki so v zadnjih tednih nakupovali v katerem od omenjenih mest.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki