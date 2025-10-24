Vsak dom v bivši Jugoslaviji ga je imel, danes se ga nihče več ne spomni (FOTO)

Nekoč je bila skupna država Jugoslavija in nekoč je bila vsaka dnevna soba v državi prepoznavna po eni podrobnosti – kristalu.

Bleščeče sklede, težki pepelniki in komode so krasili vitrine, kredence in predalnike. Kristal ni bil le predmet, bil je statusni simbol, dokaz, da se v tem domu gojijo red, lepota in poseben čut za estetiko, ugotavlja Jutarnji list.

Kristalna vitrina s slovesno vlogo

V mnogih domovih je imela kristalna vitrina skorajda slovesno vlogo. Odpirali so jo le redko – običajno ob prihodu gostov, za praznike ali za posebne priložnosti. Kristalne sklede so bile napolnjene s sladkarijami, suhim sadjem ali oreščki, ogromne vaze pa so čakale na šopek nageljnov ali vrtnic.

Veliki povratek in odmerek brezčasnega sijaja

In zdaj se kristal vrača, saj v času vse večjega zanašanja na naravne materiale in nostalgije po predmetih z dušo, doživlja renesanso. Notranji oblikovalci ga ponovno uvajajo v sodobne prostore – v kombinaciji z marmorjem, lesom ali kovino kristal dosega popolno ravnovesje med klasičnim in sodobnim.

V sodobni notranjosti kristal ni več rezerviran le za vitrine. Postaja del vsakdanjega življenja – kozarec vode na mizi, svečnik v dnevni sobi ali vaza, ki odbija svetlobo jutranjega sonca. To se vrača k svojemu prvotnemu namenu: polepšati prostor in mu dodati odmerek brezčasnega sijaja.