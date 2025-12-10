Vsakih 14 dni morata prestaviti svoj dom

V časih, ko se sanje o lastnem stanovanju uresničijo le redkim srečnežem, se marsikdo znajde po svoje. Angleški par, 36-letna Tish in 35-letni Josh, sta se vrtoglavim cenam kvadratnih metrov nepremičnin izognila z nakupom plavajoče hiše. Njun dom na vodi je dolg približno 17 metrov, v skladu s pravili za rečna plovila pa ga morata vsakih 14 dni premakniti na novo lokacijo. To in še druge neprijetnosti pa odtehtata prihranek in popoln mir. »Ko sva nehala plačevati najemnino, so najini mesečni izdatki padli za približno 1000 funtov (okoli 1150 evrov),« razkriva Tish, fotografinja iz Staffordshira.

Ni najbolj udobno, imata pa mir. FOTOGRAFIJI: Profimedia

Do nedavnega sta živela kot podnajemnika in varčevala za hišo, a so ju naraščajoča najemnina in nedosegljivo drage nepremičnine v Združenem kraljestvu spravljale ob pamet. »Že dolgo sva se pogovarjala, da bi po upokojitvi živela na barki. Potem sva si rekla: zakaj bi morala čakati do 60. leta, da začneva živeti tako, kot si želiva?« je povedala prebivalka rečnega doma. Ko sta razčlenila, kaj si sploh želita – bližino narave, občutek svobode, malo pustolovščine –, sta ugotovila, da jim vse to lahko da plovilo. Letos bo že drugi božič na barki. »Božič bo vroč. Vsi mislijo, da je na čolnu pozimi ledeno, v resnici pa je zdaj v notranjosti okoli 24 stopinj, čeprav je zunaj samo 14,« pravi Tish.

Z nenehnimi selitvami po kanalih odkrivata kraje, kamor drugače ne bi nikoli zašla. V vsakem novem okolju poiščeta lokalne trgovinice in male podjetnike, pri katerih kupujeta raje kot v velikih trgovskih centrih. Nekaj težav imata le z odlaganjem smeti in pranjem perila, saj na barki ni prostora za pralni stroj.