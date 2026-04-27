Vsi napadi na Donalda Trumpa: od zastrupljenih pisem do strela, ki mu je oplazil uho (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump je že od začetka svoje politične kariere tarča številnih napadov in poskusov atentata. Ti dogodki razkrivajo nevarno stopnjevanje političnega nasilja v ZDA – od posameznih incidentov do organiziranih zarot.

Streljanje na gala večeru v Washingtonu - včeraj, 25. aprila 2026

Včerajšnji dogodek na gala večeru dopisnikov iz Bele hiše v hotelu Washington Hilton, kjer je prišlo do dramatičnega incidenta, ni bil najhuši napad na Trumpa dosedaj. Napadalec je sicer uspel preiti dve varnostni kontroli in sprožiti več strelov, pri čemer je bil ranjen pripadnik varnostnih sil. A Trumpa in prvo damo so nemudoma evakuirali, napadalca pa so varnostne sile hitro onesposobile. Po navedbah predsednika je tudi ranjeni policist preživel in je v stabilnem stanju.

U.S. President Donald Trump is escorted out after a man opened fire with a shotgun on security personnel outside the room, during the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026, in this still image from video. REUTERS/Bo Erickson THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. FOTO: Bo Erickson Reuters

Poskus atentata na Floridi, september 2024

Septembra 2024 je bil ob igrišču Trumpovega golfskega kluba na Floridi opažen oborožen moški. Posredoval je agent tajne službe, napadalec pa je pobegnil, a so ga kmalu ujeli. Preiskava FBI je potrdila, da naj bi načrtoval atentat. Storilec je bil kasneje obsojen na dosmrtni zapor, pri čemer se je izkazalo, da je napad načrtoval več mesecev.

Streljanje na zborovanju v Pensilvaniji, julij 2024

Najresnejši napad se je zgodil julija 2024 med predvolilnim zborovanjem v Pensilvaniji. Napadalec je izstrelil več nabojev proti odru, kjer je imel predsednik govor, eden izmed njih pa je Trumpa zadel v desno uho. V napadu sta umrla napadalec in eden izmed udeležencev, več ljudi pa je bilo ranjenih. Posredovanje ostrostrelcev tajne službe je preprečilo še hujšo paniko in več potencialnih žrtev.

Incident pred Belo hišo, avgust 2020

Avgusta 2020 je bil Trump med novinarsko konferenco nenadoma preventivno umaknjen iz dogodka, potem ko je bil pred ograjo Bele hiše ustreljen oborožen moški. Predstavnik tajne službe ZDA Tom Sullivan je kasneje pojasnil, da se je neznani 51-letnik približal varnostniku blizu Bele hiše, mu zaklical, da je oborožen, in stekel proti njemu. Pri tem je nekaj potegnil izpod obleke. Pripadnik tajne službe je zato na moškega streljal in ga zadel v trup.

Poskus atentata v Las Vegasu, junij 2016

Junija 2016 je med Trumpovim govorom v Las Vegasu napadalec poskušal razorožiti policista in pridobiti njegovo orožje. Hitro so ga obvladali, kasneje pa je priznal, da je želel ubiti Trumpa.

Poleg neposrednih napadov so varnostne službe preprečile tudi več nenavadnih in potencialno smrtonosnih načrtov, ki na srečo niso bili izvedeni. Leta 2020 je bila prestrežena pošiljka z ricinom, naslovljena na Belo hišo. Pošiljateljica je bila obsojena na dolgoletno zaporno kazen. Leta 2017 je moški ukradel viličar z namenom napada na predsedniško kolono. Leta 2026 je bil oborožen napadalec ubit po vdoru v Trumpovo posestvo Mar-a-Lago. Ameriške oblasti so razkrile tudi več domnevnih mednarodnih zarot za atentat, povezanih z iranskimi strukturami.