ŠE VEDNO ZELO ŽIV

Vsi napadi na Donalda Trumpa: od zastrupljenih pisem do strela, ki mu je oplazil uho (FOTO)

Donald Trump je bil v zadnjem desetletju večkrat tarča resnih groženj in tudi izvedenih napadov. Od poskusov atentata in streljanj do zastrupljenih pošiljk, najhujši incident se je zgodil leta 2024 v Pensilvaniji, kjer je bil ranjen, življenje pa sta izgubili dve osebi.
Donaldu Trumpu so atentatorji najbližje prišli poleti 2024. FOTO: Rebecca Drake/Afp
Donaldu Trumpu so atentatorji najbližje prišli poleti 2024. FOTO: Rebecca Drake/Afp
G. P.
 27. 4. 2026 | 07:21
 27. 4. 2026 | 07:21
Ameriški predsednik Donald Trump je že od začetka svoje politične kariere tarča številnih napadov in poskusov atentata. Ti dogodki razkrivajo nevarno stopnjevanje političnega nasilja v ZDA – od posameznih incidentov do organiziranih zarot.

Streljanje na gala večeru v Washingtonu - včeraj, 25. aprila 2026

Včerajšnji dogodek na gala večeru dopisnikov iz Bele hiše v hotelu Washington Hilton, kjer je prišlo do dramatičnega incidenta, ni bil najhuši napad na Trumpa dosedaj. Napadalec je sicer uspel preiti dve varnostni kontroli in sprožiti več strelov, pri čemer je bil ranjen pripadnik varnostnih sil. A Trumpa in prvo damo so nemudoma evakuirali, napadalca pa so varnostne sile hitro onesposobile. Po navedbah predsednika je tudi ranjeni policist preživel in je v stabilnem stanju.

U.S. President Donald Trump is escorted out after a man opened fire with a shotgun on security personnel outside the room, during the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026, in this still image from video. REUTERS/Bo Erickson THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. FOTO: Bo Erickson Reuters
U.S. President Donald Trump is escorted out after a man opened fire with a shotgun on security personnel outside the room, during the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026, in this still image from video. REUTERS/Bo Erickson THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. FOTO: Bo Erickson Reuters

Trump mislil, da je padel pladenj, prva je odreagirala Melania (VIDEO)

Poskus atentata na Floridi, september 2024

Septembra 2024 je bil ob igrišču Trumpovega golfskega kluba na Floridi opažen oborožen moški. Posredoval je agent tajne službe, napadalec pa je pobegnil, a so ga kmalu ujeli. Preiskava FBI je potrdila, da naj bi načrtoval atentat. Storilec je bil kasneje obsojen na dosmrtni zapor, pri čemer se je izkazalo, da je napad načrtoval več mesecev.

Streljanje na zborovanju v Pensilvaniji, julij 2024

Najresnejši napad se je zgodil julija 2024 med predvolilnim zborovanjem v Pensilvaniji. Napadalec je izstrelil več nabojev proti odru, kjer je imel predsednik govor, eden izmed njih pa je Trumpa zadel v desno uho. V napadu sta umrla napadalec in eden izmed udeležencev, več ljudi pa je bilo ranjenih. Posredovanje ostrostrelcev tajne službe je preprečilo še hujšo paniko in več potencialnih žrtev.

Incident pred Belo hišo, avgust 2020

Avgusta 2020 je bil Trump med novinarsko konferenco nenadoma preventivno umaknjen iz dogodka, potem ko je bil pred ograjo Bele hiše ustreljen oborožen moški. Predstavnik tajne službe ZDA Tom Sullivan je kasneje pojasnil, da se je neznani 51-letnik približal varnostniku blizu Bele hiše, mu zaklical, da je oborožen, in stekel proti njemu. Pri tem je nekaj potegnil izpod obleke. Pripadnik tajne službe je zato na moškega streljal in ga zadel v trup.

Poskus atentata v Las Vegasu, junij 2016

Junija 2016 je med Trumpovim govorom v Las Vegasu napadalec poskušal razorožiti policista in pridobiti njegovo orožje. Hitro so ga obvladali, kasneje pa je priznal, da je želel ubiti Trumpa.

Poleg neposrednih napadov so varnostne službe preprečile tudi več nenavadnih in potencialno smrtonosnih načrtov, ki na srečo niso bili izvedeni. Leta 2020 je bila prestrežena pošiljka z ricinom, naslovljena na Belo hišo. Pošiljateljica je bila obsojena na dolgoletno zaporno kazen. Leta 2017 je moški ukradel viličar z namenom napada na predsedniško kolono. Leta 2026 je bil oborožen napadalec ubit po vdoru v Trumpovo posestvo Mar-a-Lago. Ameriške oblasti so razkrile tudi več domnevnih mednarodnih zarot za atentat, povezanih z iranskimi strukturami.

 

 

 

 

 

ŠE VEDNO ZELO ŽIV

Vsi napadi na Donalda Trumpa: od zastrupljenih pisem do strela, ki mu je oplazil uho (FOTO)

Donald Trump je bil v zadnjem desetletju večkrat tarča resnih groženj in tudi izvedenih napadov. Od poskusov atentata in streljanj do zastrupljenih pošiljk, najhujši incident se je zgodil leta 2024 v Pensilvaniji, kjer je bil ranjen, življenje pa sta izgubili dve osebi.
27. 4. 2026 | 07:21
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
