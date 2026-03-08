Vsi okoli njega umirajo – on pa vedno preživi: velika skrivnost iranskega generala

Preživel je več napadov, v katerih so vsi drugi umrli. Edini se ni pojavil na sestanku, med katerim je bil ubit ajatola. Edini ni na izraelskem »seznamu za odstrel«. Esmail Qaani ima nenavadno sposobnost – vsakič pride nepoškodovan z zborovanja, na katerem vsi drugi umrejo. Zdaj, ko poteka vojna Irana z ZDA in Izraelom, so se ponovno začela ugibanja o tem, kakšna usoda je doletela poveljnika enot Kuds ter ali ga je Revolucionarna garda (IRGC) aretirala ali morda celo usmrtila pod obtožbo, da vohuni za Izrael.

En profil na omrežju X je objavil naslednjo trditev: »Esmail Qaani, vodja iranskih sil Kuds, je bil usmrčen s strani IRGC. Preživel je vse dosedanje poskuse atentata in je bil celo s Hameneijem med ameriško-izraelskim bombardiranjem, vendar je pobegnil. IRGC ga je prej pridržal zaradi suma, da je agent Mossada.« Ista trditev se je pojavila tudi na drugih profilih.

67-letni Qaani je prevzel poveljstvo nad silami Kuds IRGC januarja 2020 po ameriškem atentatu na njegovega predhodnika, Qassema Suleimanija, v Bagdadu. Sile Kuds so iranska elitna enota za zunanje operacije, enota, ki je zgradila, oborožila in koordinirala odpor po vsem Bližnjem vzhodu. Toda med njegovim mandatom je bila ta »os odpora« večinoma uničena. Vodja Hezbolaha Hassan Nasrallah je mrtev. Politični vodja Hamasa Ismail Haniyeh prav tako, kot tudi desetine visokih iranskih poveljnikov. Nedavno je bil ubit tudi vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej skupaj z več visokimi uradniki iranskega varnostnega establišmenta.

Esmail Qaani FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Njegovo čudežno preživetje več atentatov, v katerih so vsi drugi umrli, je sprožilo sume. V zadnjih dveh letih je bil namreč blizu več napadov, v katerih so bili ubiti najvišji iranski uradniki. Med 12-dnevno iransko-izraelsko vojno ga je več medijev razglasilo za mrtvega, preden se je ponovno pojavil na javnem praznovanju v Teheranu konec junija 2025, oblečen v civilna oblačila in bejzbolsko kapo, videti pa je bil odlično.

Vendar Qaanijevo ime ni bilo omenjeno med ubitimi. Njegovo čudežno preživetje več atentatov, v katerih so vsi drugi umrli, je sprožilo sume. V zadnjih dveh letih je bil namreč blizu več napadov, v katerih so bili ubiti najvišji iranski uradniki. Med 12-dnevno iransko-izraelsko vojno ga je več medijev razglasilo za mrtvega, preden se je ponovno pojavil na javnem praznovanju v Teheranu konec junija 2025, oblečen v civilna oblačila in bejzbolsko kapo, videti pa je bil odlično. Podobno se je zgodilo tudi oktobra 2024, ko je bil razglašen za mrtvega, nato pa naj bi bil zaslišan in se je pozneje ponovno pojavil na državni televiziji.

Daleč od družbenih omrežij, po uničujočem izraelskem prodoru v Hezbolah, ki je omogočil sistematično odstranjevanje vodstva te skupine, je Iran sprožil formalno preiskavo o kršitvah varnosti. Neimenovani viri iz regije so medijem povedali, da sta Qaani in njegova ekipa v izolaciji ter da ju zaslišujejo. Izrael je objavil seznam iranskih in z Iranom povezanih uradnikov, ki jih želi eliminirati. Prejšnji konec tedna je bil ta seznam razglašen za »popoln«. Zanimivo je, da Qaanijevega imena na seznamu ni bilo, poroča Jutranji list.