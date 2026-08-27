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GASILCI REŠILI DAN

Vsi pozabili na dečkov (3) rojstni dan, nato je sledil ganljiv preobrat

Mami malega Milesa se je trgalo srce, nato je njena prijateljica dobila genialno zamisel.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ui
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ui
B. K. P.
 27. 8. 2026 | 21:19
2:24
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Kar bi moral biti vesel tretji rojstni dan, se je za mamo malega Milesa začelo z velikim razočaranjem. Na sinovo zabavo namreč ni bilo skorajda nikogar od povabljenih, ko je že kazalo, da se bo večer končal klavrno, pa se je pojavil gasilski tovornjak in rešil dan.

29-letna Mayme Mosteller iz ameriške zvezne države Arkansas je za svojega sina pripravila praznovanje v lokalnem vodnem parku. Povabila je družino, prijatelje in tudi druge starše z majhnimi otroki, saj si je želela, da bi imel Miles na svoj dan družbo vrstnikov. Nekateri gostje so prihod celo potrdili, toda praznovanje se ni odvilo po načrtih. Zabava se je začela ob 18. uri, družina pa je čakala. In čakala. Medtem se je pica hladila, sladki priboljški pa so se začeli topiti.

Na koncu se je s svojim otrokom pojavila ena mama, ki je vabilo na rojstnodnevno zabavo videla na družabnem omrežju in družine sploh ni poznala. Nato pa se je genialne ideje domislila Maymejina prijateljica, ki je bila prav tako ena redkih na zabavi, in razočarani mami predlagala, naj pokliče gasilce ter jih vpraša, ali bi lahko za nekaj trenutkov obiskali slavljenca. Mayme je res poklicala lokalno gasilsko postajo in pojasnila, kaj se je zgodilo, ni ji pa nihče mogle obljubiti, da bodo njeni prošnji lahko ustregli.

Ko je družina proti koncu večera že pospravljala stvari, pa se je zgodilo nekaj, česar niso pričakovali. Pripeljal je gasilski tovornjak. Miles je navdušen stekel proti gasilcem, ti pa mu niso le voščili za rojstni dan, ampak so mu valikodušno razkazali notranjost vozila, podarili nalepko z gasilskim znakom in mu dovolili, da je vključil sireno.

Ganljivemu presenečenju je posebno težo dodalo še nekaj: Miles je mami le dan pred praznovanjem povedal, da si želi postati gasilec. Kot je lokalnim medijem pozneje povedala Mayme, mali Miles sploh ni razumel, zakaj je bila sama tako razočarana, da se gostje niso odzvali vabilu, zanj je bil najpomembnejši veliki gasilski tovornjak, ki je prišel prav zaradi njega in rojstni dan, ki bi se kaj kmalu sprevrgel v zgodbo o razočaranju, bo dečku ostal v spominu kot eden najlepših.

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