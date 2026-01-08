  • Delo d.o.o.
POTOVANJE

Vstop v ZDA bi plačali z osebnimi podatki

V to želijo Američani prisiliti EU. Nekateri že zaskrbljeni.
Se bodo z ZDA delili tudi podatki o etničnem poreklu in političnih prepričanjih? FOTO: Naron Purba/getty images
Se bodo z ZDA delili tudi podatki o etničnem poreklu in političnih prepričanjih? FOTO: Naron Purba/getty images
A. B.
 8. 1. 2026 | 07:55
2:22
A+A-

Se bomo morali Slovenci in seveda tudi državljani drugih držav Evropske unije (EU) kmalu odpovedati svoji zasebnosti v zameno za brezvizumsko potovanje v Združene države Amerike? Spletni portal Euractiv je poročal, da je vse bližje dan, ko bodo države EU ZDA omogočile dostop do nacionalnih biometričnih zbirk podatkov, ki vsebujejo občutljive osebne podatke, kot so prstni odtisi in obrazni skeni. Uradni Washington je to zahteval že leta 2022 kot pogoj za nadaljnje potovanje brez vizumov za državljane EU, ki ga odobri vsem državam članicam EU razen Romunije, Bolgarije in Cipra. ZDA shemo imenujejo Okrepljena partnerstva za varnost meja (EBSP).

Pri izmenjavi podatkov zaenkrat še ne bo treba sodelovati oblastem na Danskem in Irskem.

Pri izmenjavi podatkov zaenkrat še ne bo treba sodelovati oblastem na Danskem in Irskem. Prva zaradi izjem iz pogodb EU, druga pa, ker ni del schengenskega območja. Portal še poroča, da bo sporazum za celotno EU le opisal vrste podatkovnih zbirk in kategorije podatkov, do katerih bodo ZDA lahko dostopale. Pri čemer se bodo lahko posamezne prestolnice z Washingtonom natančno dogovorile, katere nacionalne baze podatkov in podatki državljanov bodo na koncu dostopni ameriškim oblastem. Četudi nekateri že izražajo zaskrbljenost glede tovrstnih izmenjav, pa so se ministri EU decembra lani strinjali, da Evropski komisiji podelijo pogajalski mandat za sklenitev sporazuma. Iz diplomatske note, ki jo je pridobil Euractiv, je razvidno, da se je takrat le ena država še vedno zavzemala za »rdečo črto«.

Glede na navedbe v dokumentu komisije, ki opisuje njeno pogajalsko stališče, bi se po poročanju portala lahko v sklopu okvirnega sporazuma za EBSP prenesli podatki o etničnem poreklu, političnih, verskih ali filozofskih prepričanjih ter genetski ali biometrični podatki. V dokumentu je tudi navedeno, da bi se takšni podatki morali prenesti le, »kadar je to nujno potrebno in sorazmerno« za preprečevanje kaznivih dejanj ali terorističnih dejanj, z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov – zlasti omejitev glede časa shranjevanja informacij.

