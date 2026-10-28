Vučić naj bi pripravljal državni udar! V Beograd poslal 4000 policistov in 3000 nasilnežev, nato je ob 21.30 sledil preobrat

Srbski predsednik Aleksandar Vučić naj bi bil v nedeljo zvečer tik pred tem, da bi z uporabo sile preprečil predajo oblasti po volilnem porazu. Po navedbah britanskega časnika The Times so ga od tega odvrnili prepričljiva zmaga študentskega gibanja in nujni telefonski klici. Po njihovih navedbah naj bi Vučić nameraval ostati na oblasti tudi za ceno nasilnih spopadov, vendar si je premislil, ko je postalo jasno, da je opozicijska Študentska lista osvojila prepričljivo večino.

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K spremembi odločitve naj bi prispevali tudi telefonski klici visokih predstavnikov iz tujine. Očitki o pripravah na državni udar sicer niso neodvisno potrjeni, Vučićev kabinet pa jih zavrača.

»Poslal je 4000 policistov in 3000 nasilnežev«

Ene najtežjih obtožb je izrekel nekdanji poveljnik srbske Specialne protiteroristične enote (SAJ) Spasoje Vulević. Za The Times je zatrdil, da je Vučić na volilno nedeljo v središče Beograda poslal približno 4000 policistov in 3000 ljudi, ki jih je označil za režimske nasilneže.

»Stoodstotno sem prepričan, da je nameraval zavrniti priznanje rezultatov,« je dejal Vulević.

Zaskrbljujoče informacije naj bi prihajale tudi do evropskih politikov. Evropski poslanec in predsednik Evropske demokratske stranke Sandro Gozi je razkril, da so v nedeljo iz diplomatskih virov prejemali opozorila o morebitnem državnem udaru. Tudi Radomir Saičić, eden vidnejših predstavnikov zmagovite Študentske liste, trdi, da so oblasti imele pripravljen načrt za nasilno razveljavitev volilne volje, če bi bil rezultat tesen. Po njegovih informacijah naj bi Vučić nato prejel več telefonskih klicev iz policijskih in drugih krogov, v katerih so ga opozorili na posledice takšne odločitve.

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Moški v črnem, blokirane ceste in ugasnjene luči

Dogajanje na beograjskih ulicah je bilo po pričevanjih sogovornikov britanskega časnika izjemno napeto. Medtem ko so volivci množično prihajali na volišča, so se proti Pionirskemu parku pomikale skupine moških v črnih oblačilih, nekateri tudi s kapucami in zakritimi obrazi. Prihajali naj bi v skupinah po 20 do 30 ljudi. Na območju parka je bilo šotorsko naselje, znano kot Ćacilend, ki je bilo več mesecev zbirališče Vučićevih privržencev. Pripadniki žandarmerije so medtem zasedali položaje okoli pomembnih državnih ustanov, nekatere prometnice so zaprli, na delu območja pa je bila ugasnjena javna razsvetljava.

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Pravnik Neodvisnega združenja novinarjev Srbije Rade Đurić je za The Times izrazil sum, da bi oblasti lahko morebitne nepravilnosti na volitvah izkoristile kot razlog za zahtevo po ponovnem glasovanju. Protesti in izgredi, ki bi lahko sledili, pa bi po njegovi oceni lahko služili kot izgovor za razveljavitev rezultatov.

Ob 21.30 naj bi prišlo do preobrata

Po poročanju britanskega časnika je do ključnega preobrata prišlo v nedeljo okoli 21.30, približno uro in pol po zaprtju volišč. Vučić je stopil pred kamere in priznal poraz. Ob tem je postalo jasno, da je Študentska lista dosegla zgodovinsko zmago. Kmalu zatem naj bi skupine moških v črnem izginile z beograjskih ulic. Toda kdo je Vučića prepričal, naj prizna rezultate? V Beogradu so se pojavila nepotrjena ugibanja, da naj bi imel pomembno vlogo madžarski premier Viktor Orbán.

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Vulević pa meni, da je bil odločilen pritisk zahodnih držav. Prepričan je, da je Vučić prejel telefonske klice iz evropskih vlad in da je šlo za pogovore na najvišji ravni. Kdo natančno naj bi ga poklical, ni potrjeno. Vučićeva predstavnica je medtem za The Times zavrnila razlago, da bi bila policijska prisotnost namenjena nasilnemu ohranjanju oblasti. Po njenih navedbah je bila naloga policistov preprečiti nasilje protestnikov.