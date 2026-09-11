Vučić napovedal odstop! Znano, kdaj zapušča predsedniško palačo

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo še pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami odstopil s položaja predsednika Srbije. Kot poročajo srbski mediji, naj bi se to zgodilo 25. ali 26. septembra.

»S položaja predsednika Srbije bom odstopil 25. ali 26. septembra, zadnji mesec volilne kampanje pa bom preživel kot navaden državljan,« so Vučićeve besede povzeli srbski mediji.

Srbijo 25. oktobra čakajo predčasne parlamentarne volitve. Vučić je 9. septembra podpisal odlok o razpustitvi narodne skupščine in odločitev o razpisu volitev. Parlament je razpustil na predlog srbske vlade.

Iz predsedniške palače v boj za premierski položaj?

Vučićeva poteza prihaja le nekaj dni po tem, ko je vodstvo njegove Srbske napredne stranke sporočilo, da bi moral v primeru njihove zmage na volitvah prav Vučić postati kandidat za predsednika vlade. AP je pred dnevi poročal, da je stranka takšen predlog tudi uradno podprla.

Vučić tako po napovedih zapušča predsedniški položaj, vendar se iz srbske politike ne umika. Nasprotno, predvolilni boj bi lahko nadaljeval kot kandidat za prihodnjega predsednika vlade.

Predčasne volitve prihajajo po dolgem obdobju množičnih protivladnih protestov, ki so Srbijo pretresali po smrtonosnem zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu. Volitve 25. oktobra bodo zato eden največjih političnih preizkusov za Vučića in njegovo stranko v zadnjih letih.