Vučić po porazu na volitvah zagrozil: »»Prisiljeni se bomo organizirati sami, če ugasnete Informer, bomo storili to!« (VIDEO)

Politične napetosti v Srbiji se po nedeljskih parlamentarnih volitvah ne umirjajo. Nekdanji srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je po zmagi Študentske liste ostal brez oblasti, je poslal ostro opozorilo državnim institucijam. Če te ne bodo preprečile nasilja nad njegovimi podporniki, se bodo po njegovih besedah organizirali sami. Zagrozil je tudi s prekinitvijo političnega dialoga, če bodo televiziji Informer odvzeli dovoljenje za oddajanje. Protestnike je označil za divjake in jim očital, da so želeli poniževati ter nadlegovati lastnika omenjenega medija. Ob tem je državne organe pozval, naj začnejo opravljati svoje delo.

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»Prisiljeni se bomo organizirati sami«

Vučić je opozoril, da njegova stranka ne bo zgolj opazovala dogajanja, če pristojne institucije ne bodo ukrepale. »Če država ne bo ukrepala, bomo morali v prihodnjih dneh sprejeti svoje odločitve,« je sporočil zbranim podpornikom. Nato je opozorilo še zaostril. Dejal je, da se bodo prisiljeni samoorganizirati, če se bodo nadaljevali napadi na ljudi z drugačnimi političnimi prepričanji, državni organi pa ne bodo storili ničesar. Po njegovih besedah bi v takšnem primeru odgovornost za posledice nosile državne institucije. Ob tem je poudaril, da morajo pristojni zakon izvajati ne glede na to, ali jim je nekdo politično všeč ali ne.

Zagrozil tudi zaradi televizije Informer

Posebej se je obregnil ob pobudo Neodvisnega združenja novinarjev Srbije (NUNS), da bi televiziji Informer odvzeli dovoljenje za oddajanje.

Vučić je zatrdil, da njegova oblast ni posegala v delovanje televizij N1 in Nova S, čeprav jima očita, da sta s svojim poročanjem škodovali Srbiji in širili sovraštvo. »Če boste ukinili televizijo Informer, vedite, da se v prihodnjih štirih letih ne bomo pogovarjali z vami,« je zagrozil političnim nasprotnikom.

Napovedal je, da se predstavniki njegove stranke v takšnem primeru ne bodo udeleževali političnih pogovorov in da dialoga ne bo o nobenem vprašanju.Po njegovem prepričanju bi bil odvzem dovoljenja Informerju poseg v demokracijo, ki mu bo njegova stranka nasprotovala.

Ostro napadel tudi ljudi iz Študentske liste

Vučić se ni ustavil pri medijih in protestnikih. Besede je namenil tudi političnim nasprotnikom, ki bodo po volilni zmagi dobili priložnost za sestavo nove vlade. Dejal je, da si želi, da bi novo vlado oblikovali čim prej in pokazali, kaj znajo. Pri tem je ironično pripomnil, naj pripeljejo vse svoje svetovalce in strokovnjake iz Črne gore. Omenil je tudi nekatere vidne predstavnike Študentske liste, med njimi Ilijo Srdanovića, Dejana Šoškića in Radomirja Sajčića. Poskušal jih je povezati z nekdanjim črnogorskim predsednikom Milom Đukanovićem.

Spomnil na padec Miloševića

Nekdanji predsednik se je med govorom vrnil tudi v leto 2000, ko je po množičnih protestih oblast izgubil Slobodan Milošević. Spomnil je, da je že takrat spremljal politične spremembe in ravnanje novih oblasti. Po njegovih besedah so bili tedanji zmagovalci sprva izjemno samozavestni, pozneje pa so izgubili politično moč. Vučić je ob tem zatrdil, da je njegova stranka zdaj glavni politični nasprotnik nove oblasti.