V srbskem parlamentu je bilo znova burno. Poslanci srbske narodne skupščine so namreč nadaljevali konstitutivno sejo. Študentska lista, ki je po 14 letih z oblasti izrinila Srbsko napredno stranko (SNS), je opoziciji zaradi dolgotrajne razprave očitala obstrukcije in zavlačevanje izvolitve predsednika parlamenta. Glasovanje o predsedniku parlamenta naj bi po napovedih opravili v četrtek. Ob tem se je Aleksandar Vučić, ki je po volilnem porazu pristal v opozicijskih klopeh, zapletel v besedni spopad s poslancem Zlatkom Kokanovićem. Ta mu je po poročanju srbskih medijev poslal poljubček, Vučićev odziv pa je pritegnil precej pozornosti. Vučić je med svojim govorom komentiral odločitev srbske javne radiotelevizije RTS, ki je prenos parlamentarnega zasedanja s prvega programa prestavila na drugega. Takrat so ga zmotile pripombe iz poslanskih klopi.

»Kaj je smešno, Kokanović? Mi kaj grozite? Naj vam vržem sekiro? Morda bi si s sekiro upali kaj storiti?« se je obrnil proti poslancu.

Poslal mu je poljubček, Vučić pa mu je takole odgovoril

Po poročanju srbskih medijev je Kokanović nato Vučiću iz poslanske klopi poslal poljubček. Sledil je odziv, v katerem je Vučić poslancu očital spolno nadlegovanje. »Ne pošiljajte mi poljubčkov, jaz nisem eden tistih. To lahko počnete, tukaj imate kolegov, kolikor hočete, meni pa ne pošiljajte poljubčkov. To sem razumel kot spolno nadlegovanje, vendar jaz nisem eden tistih,« mu je odvrnil Vučić.

Pri tem se ni ustavil. Dodal je, da nima nič proti ljudem »takšne usmerjenosti«, nato pa Kokanoviću še sporočil, da ni vedel, da tudi sam spada mednje.