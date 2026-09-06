Vučić že straši: »Če se v Srbiji zamenja oblast, vas bodo silili, da poslušate Thompsona« (VIDEO)

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je bil v petek gost oddaje Srpski dnevnik na televiziji Niš TV, v kateri je izrazil zaskrbljenost zaradi možne zamenjave oblasti v Srbiji.

Aleksandar Vučić FOTO: Djordje Kojadinovic Reuters

Opozoril je, da bi nova oblast Srbe lahko silila, da hodijo na koncerte razvpitega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona.

»Morda govorim s preveč čustvi. Zapomnite si moje besede. Če se zamenja oblast, si zapomnite zdaj moje besede, prihodnja oblast v Srbiji vas bo silila, da hodijo na Thompsonove koncerte, in nam bo govorila, kako je to novi patriotizem in kako je to novo sodelovanje v Evropi. Zapomnite si, kaj sem vam povedal,« je dejal Vučić.

Dejal je, da bo prišlo tudi do normalizacije pozdrava »za dom spremni« (»za dom pripravljeni«).

Marko Perković Thompson. FOTO: Damir Sencar Afp

»Srbe bodo silili, da vpijejo 'za dom spremni' in da vpijejo, kako jim je lepo, ker vpijejo 'za dom spremni'. Govorili vam bodo, da ni dobra samo Severina, tudi Thompson je dober,« je izjavil Vučić.