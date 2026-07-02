Vzeli so ji zdravo maternico: bolnišnica je pripravljena izplačati dodatno odškodnino

V univerzitetni bolnišnici Kepler (KUK) v avstrijskem mestu Linz so 5. avgusta lani 30-letni ženski odstranili zdravo maternico, ker je bil vzorec tkiva, odvzet v laboratoriju, kontaminiran. To je, kot je že februarja letos poročal avstrijski ORF, zdravnike vodilo k domnevi o agresivni obliki raka. Da je organ zdrav in da je šlo za napako pri vzorcu, pa so v bolnišnici ugotovili šele po operaciji. Žensko so o tem po besedah njenega odvetnika Rainerja Hableja obvestili 16. septembra. Hable je poudaril, da je bilo zanjo to velika psihološka preizkušnja. »Za vse življenje so me oškodovali,« medtem za Kronen Zeitung pravi 30-letnica. In še: »Skoraj dva meseca sem se vsako jutro zbujala v prepričanju, da bom umrla.«

V KUK so napako obžalovali in se opravičili. Zdaj želijo po poročanju ORF priznati odgovornost in se s pacientko dogovoriti za dodatno odškodnino, kljub že plačanim 70.000 evrom. Ta znesek temelji na oceni Združenja pacientov in negovalcev Zgornje Avstrije.

Hable seveda pozdravlja odločitev bolnišnice. »To je korak v pravo smer,« je povedal v torek. Zavzema se za transparentnost primera in pričakuje, da bosta s stranko seznanjena z vsemi dejstvi. Trenutno vesta le, da je bil vzorec kontaminiran, ne pa, kako, kje in zakaj se je to zgodilo. ORF še poroča, da se z zadevo še vedno ukvarja tožilstvo, policija pa da poskuša ugotoviti, kje natančno se je zgodila napaka.

Generalni direktor bolnišnice Meinhard Lukas je pojasnil, da so pri pacientki sumili na raka in ji odvzeli vzorec tkiva. Ta je sum potrdil. Da bi lahko šlo za raka, je bilo poleg tega mogoče sklepati tudi po opravljenih slikovnih preiskavah. Zato je padla odločitev za hitro odstranitev maternice.