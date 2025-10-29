Vzemirjujoč posnetek! Poglejte, kako so likvidirali sina zloglasnega Putinovega generala (VIDEO)

Ukrajinska obrambna obveščevalna služba (DIU) je objavila posnetek, ki prikazuje likvidacijo ruskega častnika Vasilija Marzojeva v okrožju Vasilivka v Zaporoški oblasti. Marzojev je bil sin generalpolkovnika Arkadija Marzojeva, visokega ruskega vojaškega poveljnika, obtoženega vojnih zločinov proti civilistom v Hersonu.

Napad se je zgodil 15. oktobra med zračno izvidnico

Specialne enote ukrajinskega oddelka DIU so v bližini vasi Plavni v okrožju Vasilivka opazile položaj operaterja ruskih brezpilotnih letal.

»S pomočjo koordinat, pridobljenih iz obveščevalnih podatkov, je bila uspešno uporabljena vodena letalska bomba, ki je uničila sovražnikovo osebje,« je zapisano v izjavi DIU. V času napada je bil na položaju poročnik Vasilij Marzoev, poveljnik voda 108. zračno-desantnega polka 7. zračno-jurišne divizije ruske vojske. Objavljeni posnetek prikazuje prizore napada, v katerem sta Marzoev in več ruskih vojakov umrla na kraju.

Njegovo ime se je že prej pojavilo v preiskavah vojnih zločinov v Hersonu, kjer Kijev trdi, da je ukazal obstreljevanje civilnih območij in infrastrukture.

»Likvidacija Vasilija Marzojeva je simbolično pomembna, ker je potomec enega glavnih ruskih poveljnikov, odgovornih za vojne zločine v regiji Herson,« so še navedli Ukrajinci.