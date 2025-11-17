Washington stopnjuje napetosti, Kremelj besni zaradi te grožnje (VIDEO)

Kremelj je danes ostro reagiral na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da republikanci v kongresu pripravljajo zakon, ki bi uvedel sankcije vsem državam, ki poslujejo z Rusijo. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je sporočil, da bi Moskva na sprejetje takšnega zakona odgovorila zelo ostro.

»Moskva bi izjemno negativno reagirala na sprejetje ameriškega zakona o sankcijah proti državam, ki sodelujejo z Rusijo,« je dejal Peskov.

Trump napovedal nove sankcije državam, ki poslujejo z Rusijo

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da republikanci v kongresu pripravljajo zakon, s katerim bi uvedli sankcije proti vsem državam, ki poslujejo z Rusijo. Dodal je, da bi nove ukrepe lahko razširili tudi na Iran, ključnega vojaškega zaveznika Moskve.

»Vsako državo, ki posluje z Rusijo, bomo zelo strogo sankcionirali,« je povedal Trump novinarjem v Palm Beachu na Floridi.

Nadaljevanje pritiska na Moskvo

Pripravljeni zakon nadaljuje niz ukrepov, ki jih je Trumpova administracija sprejela v zadnjih mesecih. Oktobra so objavili prve sankcije proti Moskvi, usmerjene na dve največji ruski naftni družbi – Rosneft in Lukoil – skupaj z njunimi podružnicami.

Ameriško finančno ministrstvo pa je nedavno odložilo sankcije proti Lukoilu, ki bi morale začeti veljati 21. novembra, da bi podjetju omogočilo čas za prodajo tujih sredstev.

Washington je letos uvedel tudi 50-odstotne carine na blago iz Indije, enega največjih uvoznic ruske nafte. Kot razlog so navedli, da New Delhi kljub opozorilom še naprej kupuje rusko nafto, pri čemer so ZDA opozorile na možnost sekundarnih sankcij, če Moskva ne pokaže napredka pri mirovnih prizadevanjih v Ukrajini.

Na udaru tudi Iran

Čeprav Trump ni razkril podrobnosti pripravljenega zakona, je dejal, da se bo na seznamu tarč verjetno znašel tudi Iran. Od začetka ruske invazije na Ukrajino se je Iran uveljavil kot ključni zaveznik Kremlja, saj Moskvo oskrbuje z orožjem in vojaško opremo, poroča index.hr.

