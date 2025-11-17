  • Delo d.o.o.
NADALJEVANJE PRITISKA NA MOSKVO

Washington stopnjuje napetosti, Kremelj besni zaradi te grožnje (VIDEO)

Trump napovedal nove sankcije državam, ki poslujejo z Rusijo.
Vladimir Putin FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters
Vladimir Putin FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters
A. G.
 17. 11. 2025 | 20:20
A+A-

Kremelj je danes ostro reagiral na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da republikanci v kongresu pripravljajo zakon, ki bi uvedel sankcije vsem državam, ki poslujejo z Rusijo. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je sporočil, da bi Moskva na sprejetje takšnega zakona odgovorila zelo ostro.

»Moskva bi izjemno negativno reagirala na sprejetje ameriškega zakona o sankcijah proti državam, ki sodelujejo z Rusijo,« je dejal Peskov.

Trump napovedal nove sankcije državam, ki poslujejo z Rusijo

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da republikanci v kongresu pripravljajo zakon, s katerim bi uvedli sankcije proti vsem državam, ki poslujejo z Rusijo. Dodal je, da bi nove ukrepe lahko razširili tudi na Iran, ključnega vojaškega zaveznika Moskve.

»Vsako državo, ki posluje z Rusijo, bomo zelo strogo sankcionirali,« je povedal Trump novinarjem v Palm Beachu na Floridi.

Nadaljevanje pritiska na Moskvo

Pripravljeni zakon nadaljuje niz ukrepov, ki jih je Trumpova administracija sprejela v zadnjih mesecih. Oktobra so objavili prve sankcije proti Moskvi, usmerjene na dve največji ruski naftni družbi – Rosneft in Lukoil – skupaj z njunimi podružnicami.

Ameriško finančno ministrstvo pa je nedavno odložilo sankcije proti Lukoilu, ki bi morale začeti veljati 21. novembra, da bi podjetju omogočilo čas za prodajo tujih sredstev.

Washington je letos uvedel tudi 50-odstotne carine na blago iz Indije, enega največjih uvoznic ruske nafte. Kot razlog so navedli, da New Delhi kljub opozorilom še naprej kupuje rusko nafto, pri čemer so ZDA opozorile na možnost sekundarnih sankcij, če Moskva ne pokaže napredka pri mirovnih prizadevanjih v Ukrajini.

Na udaru tudi Iran

Čeprav Trump ni razkril podrobnosti pripravljenega zakona, je dejal, da se bo na seznamu tarč verjetno znašel tudi Iran. Od začetka ruske invazije na Ukrajino se je Iran uveljavil kot ključni zaveznik Kremlja, saj Moskvo oskrbuje z orožjem in vojaško opremo, poroča index.hr.

Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Vaše podatke prodajajo naprej – kako se zaščititi?

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Zakaj je zdaj pravi čas za obisk Zagreba

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
17. 11. 2025 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
17. 11. 2025 | 08:23
