Washingtonski dopisnik pojasnil posledice vojne v Iranu: »Bencin zjutraj še 2,38 dolarja, zvečer že ...« (VIDEO)

Izrael in Iran tudi danes nadaljujeta medsebojne napade. Izraelska vojska je sprožila nov val napadov na Teheran in pojasnila, da cilja infrastrukturo, povezano z iranskim režimom. Iran je medtem proti Tel Avivu izstrelil več raket in dronov.

Iz zalivskih držav ob sedmem dnevu vojne na Bližnjem vzhodu tudi danes poročajo o novih iranskih napadih z droni in raketami, in sicer na cilje v Savdski Arabiji, Katarju, Bahrajnu in Kuvajtu. In ob tem je dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona Ivica Puljić komentiral spopad na Bližnjem vzhodu in razmere v Hormuški ožini, eni ključnih energetskih žil sveta.

»Predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da bo, če bo potrebno, ameriška mornarica začela spremljati tankerje skozi ožino, da bi omilili grožnje iz Irana. Promet tam ni povsem ustavljen, vendar je v veliki meri omejen,« je pojasnil.

Bencin zjutraj še 2,38 dolarja, zvečer pa že ...

»Velike svetovne sile uporabljajo diplomatske kanale, da bi ožina ostala odprta, saj bi zaprtje povzročilo rast svetovnih cen nafte nad 100 dolarjev za sod. Omeniti je treba tudi Kitajsko, saj je glavni uvoznica nafte iz Irana. Ta v zakulisju pritiska na Iran,« je še razložil Puljić.

Poudaril je, da je v sredo zjutraj na bencinski črpalki v njegovi bližini, galona bencina stala 2,38 dolarja. »Pozno popoldne istega dne je stala 3,12 dolarja,« je poudaril.

Po zadnjih javnomenjskih anketah ameriški državljani nasprotujejo napadu na Iran, je še dodal.