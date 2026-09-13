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IZOLIRANA SKUPNOST

Youtuber je kljub prepovedi obiskal otok Severni Sentinel, zdaj mu grozi zapor

Sentinelci so ena najbolj izoliranih skupnosti na svetu.
Vstopil je na območje prepovedanega plemenskega rezervata. FOTO: YouTube zajem zaslona
Vstopil je na območje prepovedanega plemenskega rezervata. FOTO: YouTube zajem zaslona
I. R.
 13. 9. 2026 | 06:33
3:09
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Otok Severni Sentinel je dom ene najbolj izoliranih skupnosti na svetu. Pripadniki plemena zavračajo vsakršen stik z zunanjim svetom in so znani po sovražnem odnosu do tujcev. To pa ni ustavilo youtuberja, ki se je odločil, da bo Sentinelce poskusil obiskati.

Pripadnikom plemena je nameraval kot znak miru ponuditi kokos in pločevinko dietne kole.

Severni Sentinel, ki je del Andamanskega otočja, leži v Bengalskem zalivu, okoli njega pa velja pet navtičnih milj oziroma približno 9,3 kilometra široko območje prepovedi približevanja. Ukrep je namenjen zaščiti plemena pred zunanjimi vplivi, pa tudi zaščiti obiskovalcev pred morebitnimi napadi.

Sentinelci so v preteklosti napadli in ubili že več ljudi, ki so se približali njihovemu ozemlju. Leta 2018 so ubili ameriškega misijonarja Johna Allena Chaua, ki je želel pleme pokristjaniti. Leta 2006 sta nasilne smrti umrla dva indijska ribiča, katerih čoln je odneslo preblizu otoka.

Kljub znanim nevarnostim se je youtuber Mihajlo Viktorovič Poljakov, ki na spletu nastopa pod imenom Neo Orientalist, odločil poskusiti vzpostaviti stik s plemenom. Njegov cilj naj ne bi bil raziskovanje kulture ali širjenje vere. Kot je povedal v videoposnetku, je želel pripadnikom plemena kot znak miru ponuditi kokos in pločevinko dietne kole. »Minilo je že precej časa, odkar je bil kdo tukaj, vendar bom ocenil položaj, jih pozdravil in jim dal dietno kolo,« je dejal na posnetku.

Ko je dosegel otok, je s prebivalci za kratek čas tudi vzpostavil stik, a srečanje ni bilo mirno. Zaradi približno petminutnega stika je bil lani aretiran, saj je vstopil na območje prepovedanega plemenskega rezervata. Grozi mu do pet let zapora, sodišče v Port Blairu pa je aprila letos zavrnilo njegovo prošnjo za varščino.

Nihče ne ve, koliko jih je

Številčnost Sentinelcev ni znana. Ocene se gibljejo od manj kot 40 do največ 500. Leta 2001 so uradniki iz Indije popisali 39 oseb (21 moških in 18 žensk), vendar je bila raziskava izvedena na daljavo in skoraj zagotovo ne predstavlja natančnega števila prebivalcev otoka.

V pogovoru za Newsweek, ki ga povzema index.hr, je povedal, da bi svojo odločitev najverjetneje ponovil. »Bi to storil znova? Rekel bi, da bi,« je dejal. Dodal je, da ne more reči, da zaradi česa konkretnega obžaluje svojo odločitev. »Zelo me motivira dokumentiranje stvari, ki jih je težko najti. Želim iskati stvari, ki jih ljudje ne morejo videti nikjer drugje,« je pojasnil. Kljub temu drugim ne priporoča, naj poskusijo ponoviti njegov podvig. »Nikomur ne svetujem, naj ponovi to, kar sem naredil jaz. Vendar se ne počutim odgovornega, če se kdo kljub temu odloči, da bo to storil.«

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