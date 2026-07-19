Z gandžo do božanstva: Rastafarijanci brez pravice do uporabe konoplje v verske namene

Kenijsko sodišče je verskemu gibanju rastafarijanstvo po šestletni pravni bitki zavrnilo podelitev pravice za uporabo konoplje v verske namene. Razsodilo je, da gibanje ni v zadostni meri dokazalo, da zakoni o drogah posegajo v njihovo ustavno pravico do verske svobode.

Rastafarijanci, ki uporabljajo marihuano kot del verske meditacije, so po sodni poti želeli doseči, da bi njihovi privrženci lahko gojili, posedovali in zasebno uporabljali marihuano med verskimi obredi, brez strahu pred aretacijo. Trdili so, da ne zahtevajo množične legalizacije konoplje v Keniji, ampak le njeno uporabo v verske namene v domovih in na določenih mestih bogoslužja. Vlogo rastafarijancev je sodnik v celoti zavrnil, a je dejal, da razširjena uporaba konoplje v Keniji kaže na to, da je nujna širša nacionalna razprava o konoplji. Država njihovi prošnji nasprotuje, saj naj bi uvedba verske izjeme spodkopala izvrševanje kenijskih zakonov o drogah in bi lahko ustvarila vrzeli za nezakonito trgovino s konopljo.

V skladu s kenijskim zakonom o nadzoru nad narkotičnimi in psihotropnimi snovmi je posedovanje, gojenje in uporaba konoplje kaznivo dejanje. Po navedbah BBC je oseba za posedovanje konoplje za osebno rabo lahko kaznovana z do petimi leti zapora ali visoko denarno kaznijo. Gojenje konoplje pa se lahko poleg visoke denarne kazni kaznuje z do 20 leti zapora. Vzhodnoafriška država je rastafarijansko gibanje priznala leta 2019, ko je sodišče razsodilo, da je izključitev učenke zaradi frizure z dreadlocki kršila njene verske pravice. Število rastafarijancev v Keniji ni znano, a naj bi se gibanje širilo, zlasti med mladimi..