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VELIKA PUSTOLOVŠČINA

Z malo denarja prepotovala osem držav: na dan porabila manj kot 47 evrov

Par je z natančnim načrtovanjem pokazal, da sanjsko potovanje ni nujno rezervirano le za tiste z debelimi denarnicami.
Doma jima je šlo vse narobe, pa sta se podala na pot.
Doma jima je šlo vse narobe, pa sta se podala na pot.
A. J.
 7. 6. 2026 | 07:31
2:35
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Kdor meni, da so potovanja draga, ne pozna Justina Walleyja in njegovega dekleta Victorie. Britanski par je prepotoval osem držav, dve celini in več kot 21.700 kilometrov za smešno majhno vsoto denarja. Bila sta v Latviji, Avstriji, Združenih arabskih emiratih, na Maldivih, v Bahrajnu, Jordaniji, Savdski Arabiji, Romuniji in Veliki Britaniji, povsod pa sta se držala pravila, da ne smeta zapraviti več kot 40 funtov (dobrih 46 evrov) na dan.

Za potovanje sta se odločila, ker jima je šlo v življenju vse narobe. »Lansko leto ni bilo najboljše za naju, zaradi zdravstvenih težav, izgube službe in stabilnosti sva se zataknila v rutino, zato sva se želela vrniti v svet, da bi si napolnila baterije,« pravi Justin.

Noben polet ni bil dražji od 286 evrov. FOTOGRAFIJI: Profimedia
Noben polet ni bil dražji od 286 evrov. FOTOGRAFIJI: Profimedia

Justin je sicer izkušen popotnik, saj je obiskal že kar 128 držav. Izkušnje so mu pomagale, da je lažje našel ugodne ponudbe, nobena letalska vozovnica ni presegala 247 funtov (286 evrov). »Našel sem izjemno poceni polete v Savdsko Arabijo in skoraj nisem kliknil na Maldive – mislil sem, da bodo dragi. Potem sem videl ceno in zaklical Victorii, naj takoj pride preverit,« Justin opisuje, kako se je začela njuna pustolovščina. Potem sta razmišljala o varčevanju pri drugih stroških. »Začela sva načrtovati poti in dodajati stvari. Vse sva si zapisovala, da bi spremljala finance,« pripovedujeta.

Na Maldivih sta prihranila več, kot sta pričakovala, in vsekakor več, kot ljudje tam običajno porabijo. Nastanitev z zajtrkom stane le 30 funtov (slabih 37 evrov) na noč. »V lepotah Maldivov lahko uživaš tudi brez milijonskega proračuna,« trdi Justin. Nepozabne izkušnje sta odnesla iz Jordanije in Savdske Arabije. »Wadi Rum je eden najlepših krajev na svetu in Savdska Arabija je popolnoma presegla najina pričakovanja. Ljudje so bili neverjetno prijazni,« opisuje. Potovanje je imelo športni vrhunec – Justin je videl Cristiana Ronalda igrati v dresu Al-Nassrja. »Bilo je fascinantno videti energijo in občudovanje enega igralca,« pravi. Njuno potovanje se je začelo 23. januarja 2023 in končalo 2. marca.

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