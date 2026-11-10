Kulturno-umetniško društvo Jožef Košič Bogojina je s slovesno akademijo zaznamovalo 50 let delovanja. Jubilejno praznovanje pod geslom Čednim stoji svejt je združilo številne ljubitelje kulture, društvo pa je za dolgoletno predano delo prejelo zlato priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Spomnili so se številnih osebnosti, ki so pripomogle k ohranjanju slovenstva v Prekmurju in Porabju.

Pol stoletja ustvarjanja, ohranjanja kulturne dediščine in povezovanja generacij so proslavili s pestrim kulturnim programom ter pogledom na prehojeno pot društva. Dvorana kulturnega doma je bila napolnjena do zadnjega kotička, kar je pričalo o pomenu društva za domačine in širšo skupnost. Slovesnosti so se med drugim udeležili župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, podžupan Sašo Koca, predstavniki Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, županja Občine Števanovci v Porabju Edit Trajbar ter gostje iz Porabja in Hrvaške.

Bela golobica

Kulturno-umetniško društvo Jožef Košič Bogojina že pet desetletij pomembno sooblikuje kulturno življenje v kraju. Njegovi člani z veliko predanostjo ohranjajo ljudske običaje, pesem, ples, gledališko ustvarjalnost in druge oblike kulturne dediščine. Bogojina se ponaša z bogato kulturno in zgodovinsko tradicijo, ki so jo skozi desetletja soustvarjali številni domačini, izobraženci, duhovniki in kulturni ustvarjalci. Posebno mesto v kraju ima tudi župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda, znana kot Plečnikova bela golobica, ki jo je zasnoval arhitekt Jože Plečnik. V okviru društva danes delujejo sekcija ročnih spretnosti, potovalna sekcija, pevski zbor Ignacij Maučec, odrasla in otroška folklorna skupina ter dramsko-recitatorska sekcija. Člani so v petih desetletjih pripravili številne nastope, kulturne prireditve in srečanja ter nešteto ur namenili vajam, ustvarjanju in prostovoljnemu delu. Pomembno vlogo imajo tudi pri pripravi Košičevih dni kulture in tradicionalnih živih jaslic, ki jih z dobrodelno noto uprizarjajo na dvorišču ob župnijski cerkvi v Bogojini.

V kulturnem domu so praznovali 50. obletnico delovanja Kulturno-umetniškega društva Jožef Košič Bogojina. FOTO: Jože Žerdin

Zlato priznanje

Zbrane je ob jubileju nagovorila predsednica društva, ki je poudarila pomen ohranjanja kulturne dediščine, medgeneracijskega sodelovanja in predanosti članov društva. Slavnostni govornik je bil, domačin, profesor slovenskega in ruskega jezika ter nekdanji dolgoletni ravnatelj Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, ki jo je vodil 23 let. V nagovoru je poudaril pomen slovenskega jezika, prekmurskega in porabskega narečja ter ohranjanja narodne in kulturne identitete. Spomnil je na številne osebnosti, ki so pripomogle k ohranjanju slovenstva v Prekmurju in Porabju, med njimi na dr., dr., obain. Posebno pozornost je namenil, pisatelju in zgodovinarju, po katerem društvo nosi ime. Poudaril je njegov pomembni prispevek k razvoju kulturne zavesti in ohranjanju jezika. Ob tem je predstavil pobudo, da bi spodnji del Bogojine dobil trg Jožefa Košiča, zgornji del kraja pa trg, poimenovan po škofu dr.. Pobuda je povezana tudi s prihajajočo 240. obletnico Košičevega rojstva, ki jo bodo proslavili čez dve leti.

Župan Glavač je poudaril pomen njihovega dolgoletnega kulturnega ustvarjanja. Zagotovil je, da bo občina društvu tudi v prihodnje stala ob strani in podpirala njegovo delovanje. Jubilejno praznovanje so s kulturnim programom obogatili učenci OŠ Bogojina, odrasla in otroška folklorna skupina KUD Jožef Košič Bogojina, mešani pevski zbor Ignacij Maučec, ljudski pevci iz Bogojine, pevski trio iz Porabja ter člani folklornega društva iz Varaždina na Hrvaškem.

Vrhunec slovesnosti je bila podelitev zlatega jubilejnega priznanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Priznanje je predsednici društva izročila direktorica JSKD mag. Mojca Jan Zoran, ki je ob tej priložnosti nagovorila zbrane in se zahvalila vsem, ki soustvarjajo kulturni utrip Bogojine. Zlato priznanje je hkrati poklon prehojeni poti in spodbuda za nadaljnje ustvarjanje. Ob praznovanju so izdali posebno publikacijo Košičeve novine, v kateri so z besedo in fotografijami predstavili začetke društva, njegov razvoj ter bogato kulturno življenje v Bogojini. V društvu si želijo, da bi poslanstvo nadaljevali tudi v prihodnje, k sodelovanju privabili nove, predvsem mlajše člane ter še naprej ohranjali bogato dediščino prednikov. Slovesna akademija se je sklenila s prijetnim druženjem, obujanjem spominov in nazdravljanjem zlatim 50 letom društva, ki z ostaja pomemben povezovalni člen kulturnega življenja v Bogojini in širše.

Na praznovanju v Bogojini je zapel tudi trio iz Porabja. FOTO: Jože Žerdin

Slavnostni govornik je bil Jože Vugrinec, domačin, profesor slovenskega in ruskega jezika ter nekdanji dolgoletni ravnatelj Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. FOTO: Jože Žerdin

Člani folklornega društva iz Varaždina na Hrvaškem FOTO: Jože Žerdin