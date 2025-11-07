Z vojaki nad medvedjo krizo, zaradi napadov teh živali doslej umrlo 12 ljudi

S problematiko bližnjih srečanj med medvedom in človekom se ne srečujemo samo v Sloveniji, ampak tudi na drugem koncu sveta. Na Japonskem, v tamkajšnji prefekturi Akita, ki se razteza od Japonskega morja do najdaljšega japonskega gorovja. Zaradi napadov medvedov so razmere tam kritične in guverner prefekture Kenta Suzuki je moral za pomoč zaprositi vojsko.

V mesto Kazuno, ki je od Akite, glavnega mesta prefekture, oddaljeno dobri dve uri vožnje z avtomobilom, se je že odpravila ekipa 15 vojakov. Opremljeni s solzivcem, palicami, ščiti in izstreljevalniki mrež so s sabo prinesli tudi past za medvede. Če se bo zaradi posredovanja zmanjšalo število »problematičnih« medvedov, ki silijo v bližino človeških naselij, bodo vojake napotili še v druge dele prefekture.

V določenih primerih celo dovolili streljanje medvedov

Zaradi napadov medvedov po vsej državi je doslej umrlo že 12 ljudi. Zabeleženih je tudi več kot 50 telesnih poškodb ter približno 8000 opažanj medvedov. Najbolj prizadet je severni del otoka Honšu, zlasti prefekturi Akita in Ivate. Poleg tega se je v zadnjem času povečalo število primerov medvedov na sosednjem otoku Hokaido.

Guverner Akite Suzuki je nedavno govoril o »obupnih klicih na pomoč«, saj občine, prefekturna policija in lokalna lovska združenja razmer ne obvladujejo več. Napoteni vojaki, ki jih spremljajo lokalni lovci, ne nosijo strelnega orožja in ne smejo loviti živali. Po poročanju Japan Timesa je razlog za to v pomanjkanju usposabljanja vojakov z lovskimi puškami.

Populacijo medvedov na Japonskem ocenjujejo na 44.000 azijskih črnih medvedov in 12.000 medvedov ogrličarjev. Policiji naj bi v določenih primerih celo dovolili streljanje medvedov. Dokončno odločitev o vseh ukrepih naj bi vlada sprejela do sredine novembra.