  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V DOLOČENIH PRIMERIH CELO DOVOLILI STRELJANJE

Z vojaki nad medvedjo krizo, zaradi napadov teh živali doslej umrlo 12 ljudi

V japonski prefekturi ne vidijo več druge rešitve.
Opremljeni so s pastmi za medvede. FOTO: Kyodo/Reuters
Opremljeni so s pastmi za medvede. FOTO: Kyodo/Reuters
A. B.
 7. 11. 2025 | 07:31
2:16
A+A-

S problematiko bližnjih srečanj med medvedom in človekom se ne srečujemo samo v Sloveniji, ampak tudi na drugem koncu sveta. Na Japonskem, v tamkajšnji prefekturi Akita, ki se razteza od Japonskega morja do najdaljšega japonskega gorovja. Zaradi napadov medvedov so razmere tam kritične in guverner prefekture Kenta Suzuki je moral za pomoč zaprositi vojsko.

V mesto Kazuno, ki je od Akite, glavnega mesta prefekture, oddaljeno dobri dve uri vožnje z avtomobilom, se je že odpravila ekipa 15 vojakov. Opremljeni s solzivcem, palicami, ščiti in izstreljevalniki mrež so s sabo prinesli tudi past za medvede. Če se bo zaradi posredovanja zmanjšalo število »problematičnih« medvedov, ki silijo v bližino človeških naselij, bodo vojake napotili še v druge dele prefekture.

V določenih primerih celo dovolili streljanje medvedov

Zaradi napadov medvedov po vsej državi je doslej umrlo že 12 ljudi. Zabeleženih je tudi več kot 50 telesnih poškodb ter približno 8000 opažanj medvedov. Najbolj prizadet je severni del otoka Honšu, zlasti prefekturi Akita in Ivate. Poleg tega se je v zadnjem času povečalo število primerov medvedov na sosednjem otoku Hokaido.

Guverner Akite Suzuki je nedavno govoril o »obupnih klicih na pomoč«, saj občine, prefekturna policija in lokalna lovska združenja razmer ne obvladujejo več. Napoteni vojaki, ki jih spremljajo lokalni lovci, ne nosijo strelnega orožja in ne smejo loviti živali. Po poročanju Japan Timesa je razlog za to v pomanjkanju usposabljanja vojakov z lovskimi puškami.

Populacijo medvedov na Japonskem ocenjujejo na 44.000 azijskih črnih medvedov in 12.000 medvedov ogrličarjev. Policiji naj bi v določenih primerih celo dovolili streljanje medvedov. Dokončno odločitev o vseh ukrepih naj bi vlada sprejela do sredine novembra.

Vojaki, ki jih spremljajo lokalni lovci, ne nosijo strelnega orožja in ne smejo loviti živali.

Več iz teme

Kenta SuzukiJaponskanapadmedvedlovcipolicija
ZADNJE NOVICE
07:51
Novice  |  Slovenija
REZ VINSKE TRTE

Rez vinske trte opravijo jeseni, in ne več pozimi

Rez vinske trte v začetku novembra postaja nekaj vsakdanjega. Za plačilo so viničarji nekoč dobili rožje.
7. 11. 2025 | 07:51
07:49
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne kurite teh drv! Lahko vas stane več sto evrov

Ne kurite napačnih drv! Ugotovite, katera drva so primerna za kurjavo in kako visoke kazni vas čakajo, če jih ne upoštevate.
Kaja Berlot7. 11. 2025 | 07:49
07:39
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIMINALNA ZDRUŽBA

Ljubljanski kriptogoljuf Benjamin spet pobegnil!

Benjamin Herzog je s pajdaši nategnil na desettisoče naivnežev. Vlagatelji obubožali, on na Baliju z vilo z akvarijem za morske pse.
Boštjan Celec7. 11. 2025 | 07:39
07:31
Novice  |  Svet
V DOLOČENIH PRIMERIH CELO DOVOLILI STRELJANJE

Z vojaki nad medvedjo krizo, zaradi napadov teh živali doslej umrlo 12 ljudi

V japonski prefekturi ne vidijo več druge rešitve.
7. 11. 2025 | 07:31
07:30
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Bo Šutarjev zakon res zmanjšal kriminal v romskih naseljih? Brajdič: »Če ga ovadiš, ti lahko pridejo na vrata«

Kritiki opozarjajo, da je zaostrovanje zakonodaje lahko nevarno, še posebej brez temeljitih analiz in preudarnosti.
7. 11. 2025 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Najlažji recept za lazanjo – pripravljena kar v ponvi in brez packarije

Ena ponev, nič plastenja, poln okus: hitra lazanja, ki navduši z bogatim okusom, čeprav ni pripravljena v pečici.
Odprta kuhinja7. 11. 2025 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo vlada našemu signalu?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
6. 11. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo vlada našemu signalu?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

»Sem eden redkih ljudi na svetu, ki je vesel, ko mu rečejo, da ima kolitis«

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovenska alternativa globalnim igralcem

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
6. 11. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki