Za 100 evrov dobil pravega Picassa, vrednega več kot milijon

Na dobrodelnem srečelovu dražbene hiše Christie's se je sreča nasmehnila 58-letnemu Parižanu, ki je za 100 evrov dobil skoraj 1,5 milijona evrov vredno sliko Pabla Picassa. Njegova nagrada je portret Dore Maar Tête de femme, Glava ženske, naslikan v tehniki gvaša med drugo svetovno vojno. Žrebanje je potekalo v dražbeni hiši Christie's v Parizu. Na voljo je bilo 120.000 srečk, ki so jih prodali v manj kot štirih mesecih in 152 državah. Izkupiček srečelova znaša okoli 12 milijonov evrov za raziskave alzheimerjeve bolezni.

Zapleteno lastništvo

Čeprav se dobitek sliši spektakularno, pa je hkrati zapleteno: dobitnik svojega Picassa verjetno ne bo mogel preprosto obesiti na steno. Zaradi varnosti in zavarovanja bo delo najprej ostalo v depoju pri Christie's. Za umetnine z visokimi vrednostmi so takšni postopki običajni, ker so transport, skladiščenje in zavarovanje izjemno zapleteni in dragi. Podobno je bilo tudi pri prejšnjih dobrodelnih nagradnih igrah – več Picassovih del, ki so bila izžrebana, je bilo prav tako shranjenih v depoju pri Christie's.

Novi lastnik ima več možnosti: delo bi, verjetno s precejšnjim dobičkom, lahko prodal naprej. Vendar prodaja na zasebni način ni lahka, saj se z deli te velikosti skoraj vedno trguje prek velikih dražbenih hiš, kot sta Christie's in Sotheby's, in sicer pod strogimi zahtevami glede varnosti, zavarovanja in testiranja. Druga možnost je, da bi umetnino obdržal kot naložbo, kar prinaša tekoče stroške, tretja možnost pa je, da jo posodi muzeju, kar prinaša prestiž, ne pa neposrednega zaslužka.