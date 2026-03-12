Za Caravaggia hočejo 30 milijonov (FOTO)

Država Italija je za Caravaggievo sliko Portret Maffea Barberinija (poznejšega papeža Urbana VIII.) odštela 30 milijonov evrov. Delo bo postalo del zbirke rimskega muzeja Barberini, je sporočilo italijansko ministrstvo za kulturo. »Gre za delo izjemnega pomena,« je poudaril italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli in dodal, da je to ena največjih naložb italijanske države v umetniško delo doslej. Portret je italijanski mojster Caravaggio naslikal, ko je bil Barberini, rojen leta 1568, v svojih tridesetih letih, še preden je postal papež. Na sliki sedi in v levi roki drži pismo, z desnico pa kaže naprej, proti gledalcu.

Še več nakupov

»Po več kot letu pogajanj smo danes z veseljem napovedali nakup izjemne Caravaggieve mojstrovine,« je po podpisu kupo-prodajne pogodbe še povedal Giuli in napovedal, da bo po Caravaggiu in nedavnem nakupu serije slik Ecce Homo Antonella da Messine ministrstvo nadaljevalo prizadevanja za obogatitev italijanskega kulturne dediščine.

Avtentičnost portreta je potrdil priznan strokovnjak.

Avtentičnost portreta je leta 1963 potrdil umetnostni kritik Roberto Longhi, veliki strokovnjak za dela Caravaggia, slikarja, rojenega leta 1571, s polnim imenom Michelangelo Merisi da Caravaggio. Po navedbah italijanskega ministrstva je Caravaggiu po svetu zagotovo pripisanih okoli 65 slik, med njimi pa so portreti zelo redki, saj so znani in nesporno potrjeni kot njegovi le trije.

Kupili so tudi serijo slik Ecce Homo Antonella da Messine. FOTO: Ministry Of Cultural Heritage An Via Reuters

Dosedanji lastniki Caravaggievega portreta, ki jih poimensko niso navedli, so dovolili, da je bil portret na ogled javnosti na razstavi o Caravaggiu v Palači Barberini, zgodovinskem domu plemiške družine v središču Rima, ki se je končala februarja lani. Barberinija so za papeža izvolili leta 1623, njegov pontifikat pa je trajal do njegove smrti leta 1644.