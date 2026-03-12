  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VRTOGLAVO

Za Caravaggia hočejo 30 milijonov (FOTO)

Italija je za portret Maffea Barberinija, pozneje papeža Urbana VIII., odštela vrtoglav znesek. Po svetu je slikarskemu mojstru zagotovo pripisanih okoli 65 slik, a portreti so zelo redki.
Caravaggieva mojstrovina FOTO: Alberto Pizzoli Afp
Caravaggieva mojstrovina FOTO: Alberto Pizzoli Afp
Ju. P., STA
 12. 3. 2026 | 11:58
2:15
A+A-

Država Italija je za Caravaggievo sliko Portret Maffea Barberinija (poznejšega papeža Urbana VIII.) odštela 30 milijonov evrov. Delo bo postalo del zbirke rimskega muzeja Barberini, je sporočilo italijansko ministrstvo za kulturo. »Gre za delo izjemnega pomena,« je poudaril italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli in dodal, da je to ena največjih naložb italijanske države v umetniško delo doslej. Portret je italijanski mojster Caravaggio naslikal, ko je bil Barberini, rojen leta 1568, v svojih tridesetih letih, še preden je postal papež. Na sliki sedi in v levi roki drži pismo, z desnico pa kaže naprej, proti gledalcu.

Še več nakupov

»Po več kot letu pogajanj smo danes z veseljem napovedali nakup izjemne Caravaggieve mojstrovine,« je po podpisu kupo-prodajne pogodbe še povedal Giuli in napovedal, da bo po Caravaggiu in nedavnem nakupu serije slik Ecce Homo Antonella da Messine ministrstvo nadaljevalo prizadevanja za obogatitev italijanskega kulturne dediščine.

Avtentičnost portreta je potrdil priznan strokovnjak.

Avtentičnost portreta je leta 1963 potrdil umetnostni kritik Roberto Longhi, veliki strokovnjak za dela Caravaggia, slikarja, rojenega leta 1571, s polnim imenom Michelangelo Merisi da Caravaggio. Po navedbah italijanskega ministrstva je Caravaggiu po svetu zagotovo pripisanih okoli 65 slik, med njimi pa so portreti zelo redki, saj so znani in nesporno potrjeni kot njegovi le trije.

Kupili so tudi serijo slik Ecce Homo Antonella da Messine. FOTO: Ministry Of Cultural Heritage An Via Reuters
Kupili so tudi serijo slik Ecce Homo Antonella da Messine. FOTO: Ministry Of Cultural Heritage An Via Reuters

Dosedanji lastniki Caravaggievega portreta, ki jih poimensko niso navedli, so dovolili, da je bil portret na ogled javnosti na razstavi o Caravaggiu v Palači Barberini, zgodovinskem domu plemiške družine v središču Rima, ki se je končala februarja lani. Barberinija so za papeža izvolili leta 1623, njegov pontifikat pa je trajal do njegove smrti leta 1644. 

Več iz teme

ItalijaslikarstvoCaravaggio
ZADNJE NOVICE
13:22
Novice  |  Slovenija
PRIMORSKA

Cvetoči mandljevci so praznik za oči, najbolje uspevajo v slovenski Istri

Med golimi vejami se pojavijo nežni rožnato beli cvetovi. Mandljevec je iz iste družine, kot so češnje, slive in breskve.
Janez Mužič12. 3. 2026 | 13:22
13:20
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Tekma prestižnih: Ferrari bo električen, lamborghini ne (FOTO)

Ko gre za nove smeri, sta proizvajalca športnih avtomobilov ubrala vsak svojo pot.
Gašper Boncelj12. 3. 2026 | 13:20
13:17
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINA

Ganljivi trenutek slovenske plesalke: tako je presenetila svojo 98-letno babico v DSO (VIDEO)

Ob tem se je posebej zahvalila tudi osebju Doma starejših Trnovo, kjer njena nana živi.
12. 3. 2026 | 13:17
13:01
Novice  |  Slovenija
MONITORING

Volkovi se širijo: novi podatki razkrivajo visoko število, po novem tudi na Pohorju

V slovenskih gozdovih vse več volkov. Zaznali so 16 tropov.
12. 3. 2026 | 13:01
13:00
Bralci
BREZPLAČNO ZA VSE BRALCE

Pravnik pomaga bralcem Novic: zastavite našemu pravniku vprašanje, ki vas žuli

Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev "Pravnik odgovarja". Pošljite nam vprašanje preko obrazca na tej strani in prejeli boste odgovor strokovnjakov. Storitev je brezplačna.
12. 3. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ŠTEJEMO KALORIJE

Kako izračunati porabljene kalorije med vadbo

S staranjem se zmanjšuje sposobnost izvajanja zelo intenzivnih aktivnosti, zato se lahko zmanjša tudi poraba kalorij.
Miroslav Cvjetičanin12. 3. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SREDNJA DALMACIJA

Nekaj v Srednji Dalmaciji letos vleče ljudi bolj kot kadar koli prej

Ponuja tisto, kar iščejo sodobni popotniki, in sicer naravne lepote, zgodovino, mir, pristnost in čas za uživanje – brez filtrov in hitenja.
6. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MLJET

Raj, ki ga Hrvati ne razkrivajo radi

Narodni park Mljet, najstarejše zaščiteno morsko območje v Sredozemlju, obiskovalce navdušuje z bogastvom barv, vonjav in doživetij v neokrnjeni naravi. Celotno območje parka je izredno bogato z rastlinstvom in živalstvom ter edinstveno pokrajino, ki vas pusti brez besed.
6. 3. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki