Za Evropo zaskrbljujoče napovedi, meteorologi opozarjajo: »To je videti precej katastrofalno, čaka nas grozno poletje«

Evropo je znova zajel močan vročinski val, meteorologi pa opozarjajo, da bi se neugodne in nevarne vremenske razmere lahko nadaljevale tudi v preostanku poletja. Španija, Portugalska in Francija se že dneve spopadajo z ekstremnimi temperaturami, vročina pa se širi tudi proti južnim delom Združenega kraljestva. Po navedbah Guardiana bi se temperature znova lahko dvignile tudi do 10 do 15 stopinj nad povprečjem.

V najtoplejših delih Francije in Španije pričakujejo vrednosti blizu 40 stopinj, medtem ko bi v Združenem kraljestvu temperature lahko dosegle nizkih do srednjih 30 stopinj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da težave ne povzročajo le dnevne vročine. Vedno večje tveganje predstavljajo tudi tako imenovane tropske noči, ko se temperatura ne spusti pod 20 stopinj. V Madridu bi se lahko nočne temperature zadrževale okoli 25 stopinj, kar je skoraj devet stopinj nad sezonskim povprečjem. Podobno pričakujejo tudi v Franciji, kjer bi se lahko večji deli države ponoči zadrževali pri nizkih do srednjih 20 stopinjah.

Takšne noči so za zdravje še posebej nevarne, saj se telo nima priložnosti obnoviti po dnevni vročini. Največje tveganje je za starejše, kronične bolnike in vse, ki težje prenašajo visoke temperature. Na dramatične posledice je opozoril tudi francoski agrometeorolog dr. Serge Zaka.

Velika požarna ogroženost okolja na območju celotne Slovenije Zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v vsaj naslednjih desetih dnevih je Uprava RS za zaščito in reševanje od srede na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V obdobju, ko velja razglas, je v naravnem okolju prepovedano požigati, odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je kuriti, kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112, poziva uprava. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Po napovedih Agencije RS za okolje bodo tudi v naslednjih dneh temperature dosegle ali presegle 30 stopinj Celzija. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta.

Na omrežju X je objavil, da v Franciji za prihodnji teden praktično ni pričakovanih padavin. »Ta tretja toplotna kupola, ki jo spremlja tretji vročinski val, še naprej metodično izsušuje naša tla,« je zapisal Zaka. Opozoril je, da bi lahko bili ogroženi rekordi iz let 1976 in 2022 ter da so možne velike kmetijske in gozdne izgube. »Leto 2026 za kmetijstvo in ekosisteme je že zdaj katastrofa. Ne vem, na kakšni ravni bilančnega izida bomo ob koncu sezone,« je sporočil.

»Precej katastrofalne napovedi«

Zaskrbljujočo napoved je objavil tudi znani nemški meteorološki strokovnjak Jörg Kachelmann. Sklicujoč se na nove mesečne napovedi ECMWF, Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi, je zapisal, da so videti »precej katastrofalne«, tudi za avgust.

Dodal je, da, kot je pisal že junija, »se zdi, da skoraj ni upanja« ter da bo to »grozno poletje za velik del srednje Evrope«. Čeprav se po navedbah Guardiana za zdaj ne pričakuje, da bi bil aktualni vročinski val v enakem obsegu kot ekstremna vročina, ki je konec junija prizadela celino, je težava njegovo trajanje. Dolgotrajna vročina, suša in tople noči ustvarjajo resen pritisk na zdravje ljudi, kmetijstvo, gozdove in požarno varnost. Meteorologi zato opozarjajo, da bi lahko bilo poletje v velikem delu Evrope zaznamovano z nadpovprečnimi temperaturami, pomanjkanjem padavin, vse večjim tveganjem za požare in vse težjimi razmerami za najbolj ranljive skupine prebivalstva.