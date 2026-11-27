Trdo kuhano jajce, bogato obdano z majonezo, je specialiteta francoskih bistrojev, pravzaprav klasika, ki ji vrednost zadnja leta nedvomno dvigujejo izvedbe v svetu vrhunske kulinarike. Pripravljajo jo namreč tudi tisti, ki so si prislužili že laskave Michelinove zvezdice, in tisti, ki si jih še bodo. Morda prav po zaslugi te kalorične dobrote.

8. TEKMOVANJE so že pripravili.

Na videz preprosta jed zahteva veliko natančnosti pri pripravi. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Letos je najboljšo jed pripravil pariški chef, ki se je v svetovni smetani kuharskih mojstrov predvsem iz Francije in Velike Britanije najbolje izkazal s svojo različico dobrote. V kraju Saint-Ouen pri francoski prestolnici so namreč znova pripravili svetovno prvenstvo, ki vse od leta 2018 poteka pod okriljem združenja bistrojev ASOM: cilj organizatorjev je priljubljeni jajčni prigrizek obdržati na jedilnikih, pravzaprav ga uvrstiti med specialitete, s katerimi se hvalijo največja imena v svetu kulinarike. Za zdaj jim kaže zelo dobro, za kar je poskrbel tudi 28-letni Riboulet, soustanovitelj pariške restavracije Groot La Tourte in nekdanji zmagovalec šova Top Chef. Zmago si je priboril z ravno prav kuhanim jajcem, hrustljavim dodatkom iz napihnjenih pirinih zrn, želejem iz kislega soka nezrelega grozdja in seveda domačo majonezo.

Jajca z majonezo največkrat postrežejo kot predjed.

Poznavalci opozarjajo, da na videz preprosta dobrota, ki jo običajno postrežejo kot predjed, terja veliko natančnosti, previdne izbire sestavin, pravilne izvedbe in seveda privlačne postrežbe. Najpogostejše napake so premalo kuhana jajca (večina mojstrov soglaša, da je jajce trdo kuhano v 8 minutah in 40 sekundah) in premastna majoneza: ta mora biti namreč rahlo kiselkasta, da se dobro ujame z jajcem in ne zasenči njegovega okusa. Dodajmo, da se je s svojimi jajci za zmago potegoval tudi pomočnik glavnega kuharja v londonski restavraciji Pavyllon Chris Hanot, na tekmovanju pa ga je podpiral sam princ Harry, ki mu je bila jed tako všeč, da je naročil kar dve porciji! Hanot tako resda nima naslova prvaka, se mu pa obetajo najimenitnejši gostje ...