Trdo kuhano jajce, bogato obdano z majonezo, je specialiteta francoskih bistrojev, pravzaprav klasika, ki ji vrednost zadnja leta nedvomno dvigujejo izvedbe v svetu vrhunske kulinarike. Pripravljajo jo namreč tudi tisti, ki so si prislužili že laskave Michelinove zvezdice, in tisti, ki si jih še bodo. Morda prav po zaslugi te kalorične dobrote.
8. TEKMOVANJE so že pripravili.
Jajca z majonezo največkrat postrežejo kot predjed.
Poznavalci opozarjajo, da na videz preprosta dobrota, ki jo običajno postrežejo kot predjed, terja veliko natančnosti, previdne izbire sestavin, pravilne izvedbe in seveda privlačne postrežbe. Najpogostejše napake so premalo kuhana jajca (večina mojstrov soglaša, da je jajce trdo kuhano v 8 minutah in 40 sekundah) in premastna majoneza: ta mora biti namreč rahlo kiselkasta, da se dobro ujame z jajcem in ne zasenči njegovega okusa. Dodajmo, da se je s svojimi jajci za zmago potegoval tudi pomočnik glavnega kuharja v londonski restavraciji Pavyllon Chris Hanot, na tekmovanju pa ga je podpiral sam princ Harry, ki mu je bila jed tako všeč, da je naročil kar dve porciji! Hanot tako resda nima naslova prvaka, se mu pa obetajo najimenitnejši gostje ...