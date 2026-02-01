  • Delo d.o.o.
PREISKAVA

Za mladoletnike zapirajo družbena omrežja, bi morali prepovedati tudi igre?

Preiskava zaradi nasilnih ali spolno eksplicitnih iger, ki so jim izpostavljeni otroci.
V Rusiji je igra prepovedana.
V Rusiji je igra prepovedana.
Ju. P.
 1. 2. 2026 | 09:10
2:18
Medtem ko države zapirajo družbena omrežja otrokom, so iz teh prepovedi za zdaj izvzete spletne igre, med njimi priljubljeni Roblox. Roblox je spletna igralna platforma, v kateri je na tisoče iger in virtualnih svetov, ki jih večinoma ustvarijo kar igralci sami. Hkrati deluje kot družbeno omrežje, kjer se ljudje pogovarjajo, sodelujejo in si z virtualno valuto kupujejo dodatke ter vsebine. Po prepričanju mnogih staršev bi tovrstne igre morale biti vključene v prepovedi. Roblox je prepovedan v Rusiji, saj naj bi bila »platforma polna neprimernih vsebin, ki lahko negativno vplivajo na duhovni in moralni razvoj otrok«. Takrat so kritiki trdili, da je Roblox le še ena žrtev ruske digitalne železne zavese.

S preiskavo bodo ugotovili, ali platforma naredi dovolj za zaščito otrok.

Toda kot poroča AFP, je zdaj tudi nizozemski potrošniški nadzornik sprožil preiskavo o Robloxu, da bi ugotovil, ali platforma naredi dovolj za zaščito otrok, potem ko so se pojavila poročila, da so izpostavljeni nasilnim in spolnim vsebinam. Nizozemski urad za potrošnike in trge (ACM) je sporočil, da bo preiskava najbrž trajala približno eno leto. »Platforma se redno pojavlja v medijih, na primer zaradi skrbi glede nasilnih ali spolno eksplicitnih iger, ki jim je izpostavljena mladoletna populacija,« je ACM navedel v izjavi. Poleg tega naj bi z zavajajočimi tehnikami, s katerimi ciljajo prav otroke, spodbujali nakupovanje.

Otroci so po prepričanju kritikov izpostavljeni tveganjem. FOTOGRAFIJI: Ramil Sitdikov/Reuters
Otroci so po prepričanju kritikov izpostavljeni tveganjem. FOTOGRAFIJI: Ramil Sitdikov/Reuters

V skladu z evropskim aktom o digitalnih storitvah morajo platforme sprejeti »ustrezne in sorazmerne ukrepe« za zagotovitev visoke ravni varnosti in zasebnosti mladoletnih. ACM je dodal, da lahko Robloxu naloži zavezujoče navodilo ali denarno kazen, če ugotovi, da krši pravila, še poroča AFP. Leta 2024 je ACM izdelovalcu igre Fortnite, podjetju Epic Games, izrekel 1,1 milijona evrov kazni, saj je presodil, da so izkoriščali ranljive otroke in jih pritiskali k nakupom v trgovini znotraj igre. 

