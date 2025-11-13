Za modri diamant v obliki hruške z imenom Mellon Blue 22 milijonov evrov

Dražbena hiša Christie's je na dražbi v Ženevi v torek za približno 22,2 milijona evrov (25,59 milijona dolarjev) prodala skoraj 10-karatni moder diamant.

Dosežena cena za 9,51-karatni diamant v obliki hruške z imenom Mellon Blue, ki je vgrajen v prstan, je bila blizu pričakovane cene med 20 in 30 milijoni dolarjev, so sporočili iz dražbene hiše.

Vrtnarka Rachel Mellon - Bunny, lastnica modrega diamanta, je umrla leta 2014 v starosti 103 leta. FOTO: Instagram

Nosila ga je na obesku

Diamant so poimenovali po pokojni ameriški vrtnarki in zbirateljici umetniških del Rachel Mellon - Bunny, ki ga je desetletja nosila na obesku, preden so ga leta 2014 po njeni smrti prodali v dražbeni hiši Sotheby's v New Yorku za 32,6 milijona dolarjev.

To je bila takrat najvišja dosežena cena za barvni diamant na svetu na kaki dražbi.

Prenovila rožni vrt Bele hiše

Mellonova je bila znana predvsem po tem, da je leta 1961 na prošnjo ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja prenovila rožni vrt Bele hiše. V dražbeni hiši Christie's so izpostavili, da je diamant Mellon Blue svetlo modre barve izjemne čistosti in eden najlepših barvnih diamantov, ki so jih kdaj prodajali na dražbi.

Najvišjo ceno je dražbena hiša Christie's za kak modri diamant dosegla leta 2016 v Ženevi, ko je 14,62-karatni diamant Oppenheimer Blue prodala za 57,5 milijona ameriških dolarjev.