Za šolanje hčera tekla bosa, brez treninga in zmagala

Indijka Ramabaj Ranvir je zvezdnica domačih medijev, njena zgodba pa je v nekaj dneh po senzacionalni zmagi dosegla tudi svetovne medije: 47-letna vdova se je v sariju, brez tekaških priprav in celo brez športnih copat, podala na svojo prvo tekaško preizkušnjo in zmagala. Na trikilometrski trasi v mestu Bid v zvezni državi Maharaštra je premagala številne tekmice v kategoriji od 30 do 60 let in osvojila denarno nagrado, vredno okoli 30 evrov. Z denarjem želi podpreti šolanje svojih hčera.

Tričlanska družina, ki komajda shaja iz meseca v mesec, bo tako lahko nakupila vsaj del šolskih potrebščin, jasno pa je, da osvojeni znesek še zdaleč ne bo rešil njene stiske. Podoba Ramabaj, ki si je sredi trase sezula natikače in nadaljevala bosa ter prva pretekla ciljno črto, se uveljavlja kot simbol trpljenja, krivice, obenem pa neutrudnega boja indijske ženske, ki se v strogi patriarhalni in kastni družbi ne more nadejati ne pravične obravnave ne pomoči in podpore, pa čeprav si jih zasluži. Ramabaj je ovdovela leta 2012 in od takrat pomaga na poljih, nabira in predeluje kurkumo ter kuha v izobraževalnem središču. Sama je šolanje zaradi revščine doma opustila pri 13 letih, hčerkama pa želi zagotoviti izobrazbo in svetlo prihodnost. »Dokler sem živa, bom naredila vse, kar lahko, da jima pomagam,« poudarja.

Ramabaj opravlja več služb, da družina lahko preživi mesec.

Objava odmevne zgodbe pa je vendarle obrodila vsaj nekaj sadov: okrožje mesta Bid, kjer živi družina, ji je namenilo še 455 evrov dodatne denarne pomoči, s čimer bosta hčerki pogumne Ramabaj za vsaj nekaj časa lažje zadihali, poroča britanski BBC.