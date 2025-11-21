Za straniščno školjko je nekdo plačal 8,6 milijona evrov

Na dražbi avkcijske hiše Sotheby's je padel rekord: za 204,3 milijona evrov so prodali sliko Gustava Klimta, kar je največji znesek za delo moderne umetnosti. Portret Marilyn Monroe iz leta 1964, ki ga je ustvaril veliki Andy Warhol, je s 195 milijoni zdrsnil na drugo mesto, s prestola je sestopila tudi Dama s pahljačo, ki je doslej, s 93 milijoni, veljala za najdražje Klimtovo delo.

204 MILIJONE je nov rekord moderne umetnosti.

Za Portret Elisabeth Lederer, hčerke ene najpremožnejših dunajskih družin, so se v New Yorku potegovali 20 minut; veličastno delo, visoko 1,80 metra, je nastalo med letoma 1914 in 1916. Jasno, pozneje so si ga prilastili nacisti, med drugo svetovno vojno pa bi ga skoraj uničil požar. Leta 1948 si ga je znova priboril Erich Lederer, portretirankin brat, 1983., dve leti pred smrtjo, pa ga je prodal. Elisabeth je umrla že 1944. zaradi bolezni.

Šest interesentov

Dragocena umetnina je bila vse do zdaj del zasebne zbirke milijarderja Leonarda A. Lauderja, dediča kozmetičnega velikana The Estée Lauder Companies. Umrl je letos, star 92 let, in zapustil več sto milijonov vredno zbirko umetnin. Za celopostavni portret se je potegovalo šest premožnih interesentov, kdo je premagal konkurenco, pa ni znano. Na dražbi so prodali pet stvaritev iz Lauderjeve zbirke, skupno so iztržile 338 milijonov evrov.

Portret so si med vojno prilastili nacisti.

Med odmevnimi umetninami, ki so si prislužile novega lastnika, je bila tudi 18-karatna in 101 kilogram težka zlata straniščna školjka Maurizia Cattelana. Italijanski provokativni umetnik, ki je pred leti razburil z banano, prilepljeno ob steno, s katero je iztržil 4,5 milijona evrov, se z delom posmehuje kopičenju bogastva in potroštništvu, delo pa je naslovil Amerika; njegovo sporočilo je, da smo na stranišču vsi enaki, ne glede na to, ali smo za kosilo jedli jastoga ali hrenovke.

Povsem delujoča školjka je bila do zdaj v lasti neznanega zbiratelja, neuradno pa naj bi šlo za lastnika bejzbolske ekipe New York Mets Steva Cohena. Za školjko se je potegoval samo en interesent, ki je plačal izklicno ceno 8,6 milijona evrov.