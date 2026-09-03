Za vojnega zločinca Ratka Mladića bo v Srbiji potekala spominska slovesnost

Letalo s posmrtnimi ostanki Ratka Mladića, obsojenega vojnega zločinca, je danes prispelo v Srbijo. Nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov naj bi po poročanju srbskih medijev v ponedeljek pokopali v Beogradu, pred tem pa bo v soboto potekala spominska slovesnost.

Srbsko vladno letalo, ki je iz Haaga prevažalo Mladićeve posmrtne ostanke, je popoldne okoli 17.50 pristalo na beograjskem letališču Nikola Tesla. Na letalu so bili po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug Mladićev sin Darko, vnukinja Anastasija in srbski minister za pravosodje Nenad Vujić. Posnetki, objavljeni v medijih in na družbenih omrežjih, prikazujejo številne državljane, ki so se na več mestih zbrali na nadvozih, da bi se poklonili Mladiću, medtem ko so njegovo krsto prepeljali na Vojaško medicinsko akademijo, kjer bodo opravili obdukcijo.

Kdaj bo pogreb, za zdaj uradno še ni znano. Po poročanju srbskih medijev bo spominska slovesnost za Mladića potekala to soboto v Domu vojske v Beogradu, pokopali pa ga bodo prihodnji ponedeljek na beograjskem pokopališču Topčider. Predsednik Aleksandar Vučić je pred tem danes dejal, da bo Mladićev sin Darko »v prihodnjih urah in dneh« javnost seznanil z željami družine glede pogreba. Ob tem je zagotovil tako logistično podporo kot podporo pri zagotavljanju javnega reda, miru in varnosti. Na pogrebu po besedah Vučića pričakujejo več deset tisoč ljudi.

Ratko Mladić je umrl pred tednom dni v 85. letu starosti v zaporu v Haagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995. Pod poveljstvom Mladića je vojska Republike Srbske zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil med drugim obsojen zaradi obleganja Sarajeva, med katerim je umrlo več kot 12.000 civilistov, ter genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov.