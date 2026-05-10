Zabava, na kateri so bili vsi enako visoki, je navdušila tako najnižje kot najvišje goste

Izrazito izstopanje po višini navzgor ali navzdol ima svoje slabosti in mnogim, ki sodijo v katero od dveh skupin, gre nenehno dvigovanje pogleda navzgor ali navzdol pošteno na živce. Za te, pa tudi za tiste bolj povprečne, je ventil za sproščanje negativnih občutkov, povezanih z višino, iznašel ustvarjalec Lucian Novosel iz Oaklanda. Američan je organiziral zabavo enako visokih. Povabil je 15 ljudi, za cilj pa si je zadal, da bo vsem, vključno z najnižjo prijateljico, visoko približno 149 centimetrov, in najvišjim gostom, visokim približno 196 centimetrov, omogočil, da drug drugega gledajo v oči, ne da bi dvignili ali spustili glavo. Pri tem si je pomagal z lastnim izumom, posebnimi penastimi platformami, ki so si jih udeleženci pritrdili na noge – nižji več, višji manj.

Nekoliko nerodno je bilo le premikanje.

»To je zelo drugačen občutek, saj na zabavah običajno gledam navzgor proti ljudem. Še nikoli v življenju nisem bila tako visoka,« je v pogovoru s CNN navdušeno razkrila 157 centimetrov visoka udeleženka Matilde Miranda. Tudi najvišji udeleženec, Spencer, je priznal, da mu je zabava ustrezala. Kot je pojasnil, se v vsakdanjih družabnih situacijah pogosto zavestno pomanjša, razširi držo ali se nekoliko skloni, da ne bi preveč izstopal, na tej zabavi pa mu tega ni bilo treba početi. »Res je bilo lepo, da se mi ni bilo treba zavedati svoje višine,« je razkril.

Zabava je bila popoln uspeh, Novosel platforme in navodila, kako organizirati takšno druženje, zdaj ponuja na spletu. Edino svarilo, ki ga ima za tiste, ki bi sami želeli organizirati zabavo enako visokih, je, naj ta poteka na ravnem terenu; na platformah je namreč težko hoditi po stopnicah ali stopicati po neenakomerni podlagi. Zamisel za zabavo enako velikih sicer ni povsem nova. Navdih sega v leto 1997, ko je nemški umetnik Hans Hemmert ustvaril projekt Level. Udeleženci so takrat nosili posebne čevlje z modrimi podaljški, ki so jih vse dvignili na isto višino dva metra.