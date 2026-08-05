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CIKLOSPORIAZA

Zabeležili prve smrti zaradi okužene solate ledenke, to so simptomi

Od začetka izbruha, ki je zajel 45 zveznih držav, se je s ciklosporiazo okužilo že okrog 7000 ljudi.
Okužena solata ledenka je v ZDA prišla s farme v Mehiki. FOTO: Dircinhasw/Getty Images
Okužena solata ledenka je v ZDA prišla s farme v Mehiki. FOTO: Dircinhasw/Getty Images
B. K. P.
 5. 8. 2026 | 10:45
 5. 8. 2026 | 10:45
2:35
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Prebivalci Združenih držav Amerike že tedne živijo v strahu pred solato ledenko, ki je že pri mnogih povzročila hude prebavne težave, vključno z drisko in bruhanjem, zdaj pa so oblasti v zvezni državi Michigan potrdili prvi dve smrti, povezani z izbruhom parazitske okužbe, ki se širi prek kontaminirane solate. Pokojna sta sicer imela že prej zdravstvene težave, ki jih je najverjetneje okužba, oziroma dehidracija zaradi hude driske, še poslabšala, informacije oblasti v Michiganu povzema BBC. Drugih podrobnosti o pokojnih oblasti niso razkrile.

Po podatkih ameriških centrov za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) se je ciklosporiaza, okužba, ki se prenaša s hrano, razširila že na 45 zveznih držav, skupno pa so zabeležili že skoraj 7000 laboratorijsko potrjenih primerov. Čeprav se je s parazitom Cyclospora cayetajensis okužilo na tisoče ljudi, pa pri CDC pravijo, da smrti zaradi ciklosporiaze še zdaleč niso pogoste, saj da okužba »običajno ni smrtno nevarna«.

Zapleti so možni

Kot pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), se omenjeni parazit po zaužitju naseli v tankem črevesju in običajno povzroči vodeno drisko s pogostim, včasih eksplozivnim odvajanjem blata. Drugi pogosti simptomi so še izguba apetita, hujšanje, krči v trebuhu in napihnjenost, slabost in dolgotrajna utrujenost. »Okužena oseba lahko tudi bruha, ima bolečine po telesu, blago povišano telesno temperaturo in druge simptome, podobne gripi. Brez zdravljenja lahko bolezen traja od nekaj dni do enega meseca ali dlje ter poteka z izmenjavanjem obdobij izboljšanja in poslabšanja,« navajajo na NIJZ, kjer dodajajo, se sicer strinjajo s kolegi iz CDC, da ciklosporiaza običajno ni smrtno nevarna, a opozarjajo, da so kljub temu »možni zapleti, med njimi kot malabsorpcija, oziroma prebavna motnja, ki preprečuje, da bi telo učinkovito vsrkavalo hranila iz hrane, vnetje žolčnika in nekaterih sklepov«.

Oblasti v ZDA so izbruh ciklosporiaze povezale s solato ledenko, uvoženo s farme Taylor Farms v Mehiki, ki je ključni dobavitelj za številne prehrambne obrate v ZDA. Ameriška veriga hitre prehrane Taco Bell je ob tem že sporočila, da je z jedilnika umaknila solato tega dobavitelja.

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