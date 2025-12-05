Zadel ogromno vsoto na Eurojackpotu! Mnoge navdušilo, ko je razkril, kako bo porabil denar

V 95. krogu igre Eurojackpot so bile izžrebane številke: 12, 16, 35, 46, 50 ter 3 in 5, ki so igralcu iz Metkovića na Hrvaškem prinesle dobitek 5+0 v višini 170.605,40 evra.

Del dobitka bo namenil v humanitarne namene

Novica je dobitnika razveselila, obenem pa ga spodbudila k dobrodelnosti. Razkril je tudi, kako izbira številke.

»Izberem tiste, ki se mi v tistem trenutku zdijo srečne, tokrat je uspelo,« je povedal in dodal, da je to njegov prvi veliki dobitek. Odločil se je, da bo del dobitka namenil v humanitarne namene, preostanek pa razdelil s svojo družino.

»Sreča je največja, kadar jo deliš z drugimi. Vedno sem govoril, da bom, če bom kdaj osvojil kaj velikega, del namenil tistim, ki to potrebujejo. Zdaj bom to tudi storil. Predpraznični čas je, mnogi se soočajo s težavami in če lahko vsaj malo pomagam, je to zame največji dobitek,« je povedal za hrvaške medije.

Za Novoletni Loto na voljo še tretjina potrdil Zanimanje ljudi za letošnji Novoletni Loto je izjemno. Čeprav je na voljo 100.000 potrdil več kot lani, je bilo v petih dneh prodane že skoraj dve tretjini celotne naklade. Prodaja se je začela 1. decembra, trenutno pa je na voljo nekaj več kot 150.000 potrdil. Omejena naklada, zanimivi blagovni dobitki in višji sklad za dobitke, ki so že lani navdušili igralce vseh generacij, so letos k sodelovanju pritegnili še širši krog ljudi. Poleg stanovanj v Ljubljani in Kopru je med dobitki prvič tudi stanovanje v Mariboru, med novostmi pa je tudi naložbeno zlato, so navedli na Loteriji Slovenija.

Danes sledi novo žrebanje Eurojackpota, v igri je kar 10.000.000 evrov, dobitek 5+1 pa znaša 1.700.000 evrov.

Kaj je Eurojackpot?

Eurojackpot je zelo priljubljena mednarodna igra, ki jo danes igrajo v kar 19 evropskih državah. Najprej izberete pet številk iz množice od 1 do 50 in dve številki iz množice od 1 do 12. V enem polju torej označite sedem številk (5+2), kar predstavlja eno kombinacijo. Glavni dobitek Jackpot (dobitek 5+2) imate, če ste pravilno napovedali vseh sedem številk. V igri Eurojackpot je sicer kar 12 kategorij dobitkov.

