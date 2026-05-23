Zadnji teden ultra poceni nakupov, z junijem EU uvaja nove dajatve za Temu in Shein, Slovenci bomo plačevali toliko več

Do zdaj so bile pošiljke v vrednosti do 150 evrov oproščene carine, kar je omogočilo eksplozijo poceni spletnega nakupovanja. Samo lani je v EU prispelo okoli 4,6 milijarde takšnih paketov, več kot 90 odstotkov pa jih je prišlo iz Kitajske.

Kaj se spreminja?

Od 1. julija 2026 bo za vsak paket z blagom do 150 evrov uvedena pavšalna dajatev v višini treh evrov. Ukrep bo veljal za vse spletne trgovce izven EU, registrirane v sistemu IOSS, kamor sodijo tudi Temu, Shein in AliExpress. Po poročilih evropskih medijev se strošek ne bo obračunal nujno na paket, temveč glede na kategorije izdelkov v pošiljki. Če bo kupec naročil majico in hlače, bi lahko plačal dve ločeni dajatvi.

V Sloveniji so Temu, Shein in podobne platforme v zadnjih letih postale izjemno priljubljene zaradi nizkih cen, brezplačne dostave in velike izbire. Novi stroški pa bodo lahko bistveno zmanjšali razliko med cenami kitajskih spletnih trgovin in evropskih ponudnikov. Evropska komisija ukrep utemeljuje z zaščito evropskih trgovcev, zmanjševanjem nelojalne konkurence ter boljšim nadzorom nad varnostjo izdelkov. Bruselj opozarja tudi na okoljske posledice množičnih pošiljk iz Azije.

Bo to pomenilo konec poceni nakupov?

Verjetno ne povsem, bo pa impulzivnih mikro nakupov manj. Kupci bodo verjetno pogosteje naročali več izdelkov naenkrat ali pa se bodo obrnili na evropske spletne trgovine, kjer ni dodatnih uvoznih stroškov.

Največji udarec bodo občutili kupci manjših in zelo poceni izdelkov. Če danes na Sheinu naročite majico za 5 evrov, v Sloveniji z 22-odstotnim DDV plačate okoli 6,10 evra. Po novih pravilih EU, ki naj bi začela veljati 1. julija 2026, pa bi se temu prištela še nova pavšalna dajatev v višini 3 evrov, zato bi končna cena znašala približno 9,10 evra – skoraj 50 odstotkov več. Še dražja bodo naročila več različnih drobnarij. Če bi na Temuju kupili ovitek za telefon, LED lučko in slušalke v skupni vrednosti 15 evrov, bi zaradi več kategorij izdelkov lahko plačali kar 9 evrov dodatnih dajatev. Končni račun bi tako z DDV namesto približno 18 evrov znašal več kot 27 evrov. Precej manjši vpliv pa bodo spremembe imele pri večjih naročilih enakih izdelkov, saj bi se dajatev obračunala le enkrat.