Zagrebu se obeta prva redna letalska povezava s Pekingom

Kitajski letalski prevoznik Air China po neuradnih informacijah načrtuje uvedbo letov med Pekingom in Zagrebom, s čimer bi vzpostavil prvo redno letalsko povezavo med mestoma. Let bi potekal prek Bukarešte, Air China pa bi ob odobritvi pristojnih organov lahko ponujala vozovnice tudi za odsek med Bukarešto in Zagrebom.

Družba Air China zaključuje priprave za uvedbo nove povezave. Med Zagrebom in Pekingom naj bi letela štirikrat na teden, uporabljala pa naj bi letala airbus A330-200, je nedavno poročal portal Croatian Aviation, ki se sklicuje na neuradne informacije.

Lete naj bi po neuradnih operativnih načrtih uvedli v začetku avgusta. Let med Pekingom in Zagrebom ne bo neposreden, temveč naj bi potekal na relaciji Peking-Bukarešta-Zagreb, kar pomeni, da se bo letalo na poti na Hrvaško za kratek čas ustavilo v romunski prestolnici.

Air China bo po pisanju portala skoraj zagotovo zaprosila tudi za pravico prodaje vozovnic na odseku med Bukarešto in Zagrebom, saj med tema dvema mestoma trenutno ne leti noben reden prevoznik.

Da se hrvaška vlada in Hrvaška turistična skupnost pogovarjata o vzpostavitvi redne letalske povezave med državama, je aprila poročal portal EX-YU Aviation News. Hrvaški minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić Radman pa je dejal, da so kitajske letalske družbe, ki so se srečale s hrvaškimi predstavniki, za to izrazile velik interes.