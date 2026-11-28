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Zahodne obveščevalne službe svarijo, da bi lahko Rusija do konca leta v nizko Zemljino orbito izstrelila satelit z jedrskim orožjem, poročajo nemški mediji WDR, NDR in Süddeutsche Zeitung. Po tajnih ocenah zaveznic v zvezi Nato naj bi bilo okno za izstrelitev odprto v prihodnjih 60 dneh, morda že prihodnji mesec.
Satelit, poimenovan »Sputnik-S«, naj bi sestavili že pred leti in ga hranili v moskovski regiji. Ne gre za orožje, usmerjeno proti Zemlji, temveč za napravo, zasnovano za jedrsko detonacijo v vesolju. Analitiki opozarjajo, da bi takšna eksplozija z močnim sevanjem in elektromagnetnimi učinki ohromila satelitsko infrastrukturo. Bližnji sateliti bi bili uničeni v trenutku, nastali umetni sevalni pas pa bi v nekaj dneh postopoma onesposobil še na tisoče drugih. Posledice na Zemlji bi bile hude, saj bi bile motene storitve GPS, komunikacije in internet, s tem pa tudi bančništvo, letalski promet in delo reševalnih služb.
Kljub temu številni uradniki in strokovnjaki dvomijo, da bi se Moskva dejansko odločila za detonacijo. Učinki v vesolju namreč ne izbirajo tarč, zato bi eksplozija uničila tudi ruske satelite in verjetno satelite zaveznic, kot je Kitajska, hkrati pa bi pomenila kršitev mednarodnih pogodb o prepovedi jedrskega orožja v vesolju. Rusija obtožbe zavrača kot neutemeljene in politično motivirane, medtem ko voditelji Nata poročila jemljejo resno.
Ker v vesolju ni atmosfere, jedrska eksplozija ne bi ustvarila značilnega gobastega oblaka, temveč bi se večina energije sprostila v obliki sevanja, pojasnjujejo strokovnjaki za časnik The Guardian. Detonacija v nizki Zemljini orbiti, do približno 2000 kilometrov nad površjem, kjer kroži največ satelitov, bi bila še posebej uničujoča. Astrofizik Jonathan McDowell z univerze v Durhamu poudarja dva glavna učinka: rentgenski žarki in drugo sevanje bi nemudoma poškodovali vse satelite v vidnem polju na razdalji več tisoč kilometrov, sproščeni radioaktivni delci pa bi oblikovali nov umetni Van Allenov sevalni pas.
Podoben scenarij se je že odvil leta 1962, ko so ZDA v okviru poskusa »Starfish Prime« sprožile termonuklearno bombo 400 kilometrov nad Zemljo. Čeprav je bilo takrat v orbiti neprimerljivo manj satelitov kot danes, je sevanje v naslednjih mesecih hudo prizadelo vsaj polovico vseh delujočih satelitov in skrajšalo življenjsko dobo plovil Telstar 1 in Ariel-1. Profesor vesoljskega inženiringa Keith Ryden z univerze v Surreyju ob tem dodaja, da sateliti v nizki orbiti niso zgrajeni za visoke ravni sevanja, saj je naravno sevanje tam nizko, zato bi jih nenaden sunek močno ogrozil.