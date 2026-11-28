Zahodne obveščevalne službe svarijo, da bi lahko Rusija do konca leta v nizko Zemljino orbito izstrelila satelit z jedrskim orožjem, poročajo nemški mediji WDR, NDR in Süddeutsche Zeitung. Po tajnih ocenah zaveznic v zvezi Nato naj bi bilo okno za izstrelitev odprto v prihodnjih 60 dneh, morda že prihodnji mesec.

Satelit, poimenovan »Sputnik-S«, naj bi sestavili že pred leti in ga hranili v moskovski regiji. Ne gre za orožje, usmerjeno proti Zemlji, temveč za napravo, zasnovano za jedrsko detonacijo v vesolju. Analitiki opozarjajo, da bi takšna eksplozija z močnim sevanjem in elektromagnetnimi učinki ohromila satelitsko infrastrukturo. Bližnji sateliti bi bili uničeni v trenutku, nastali umetni sevalni pas pa bi v nekaj dneh postopoma onesposobil še na tisoče drugih. Posledice na Zemlji bi bile hude, saj bi bile motene storitve GPS, komunikacije in internet, s tem pa tudi bančništvo, letalski promet in delo reševalnih služb.

Zadeli bi tudi lastne satelite

Kljub temu številni uradniki in strokovnjaki dvomijo, da bi se Moskva dejansko odločila za detonacijo. Učinki v vesolju namreč ne izbirajo tarč, zato bi eksplozija uničila tudi ruske satelite in verjetno satelite zaveznic, kot je Kitajska, hkrati pa bi pomenila kršitev mednarodnih pogodb o prepovedi jedrskega orožja v vesolju. Rusija obtožbe zavrača kot neutemeljene in politično motivirane, medtem ko voditelji Nata poročila jemljejo resno.

Vladimir Putin FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters

Ker v vesolju ni atmosfere, jedrska eksplozija ne bi ustvarila značilnega gobastega oblaka, temveč bi se večina energije sprostila v obliki sevanja, pojasnjujejo strokovnjaki za časnik The Guardian. Detonacija v nizki Zemljini orbiti, do približno 2000 kilometrov nad površjem, kjer kroži največ satelitov, bi bila še posebej uničujoča. Astrofizik Jonathan McDowell z univerze v Durhamu poudarja dva glavna učinka: rentgenski žarki in drugo sevanje bi nemudoma poškodovali vse satelite v vidnem polju na razdalji več tisoč kilometrov, sproščeni radioaktivni delci pa bi oblikovali nov umetni Van Allenov sevalni pas.

Podoben scenarij se je že odvil leta 1962, ko so ZDA v okviru poskusa »Starfish Prime« sprožile termonuklearno bombo 400 kilometrov nad Zemljo. Čeprav je bilo takrat v orbiti neprimerljivo manj satelitov kot danes, je sevanje v naslednjih mesecih hudo prizadelo vsaj polovico vseh delujočih satelitov in skrajšalo življenjsko dobo plovil Telstar 1 in Ariel-1. Profesor vesoljskega inženiringa Keith Ryden z univerze v Surreyju ob tem dodaja, da sateliti v nizki orbiti niso zgrajeni za visoke ravni sevanja, saj je naravno sevanje tam nizko, zato bi jih nenaden sunek močno ogrozil.