  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOJNA V UKRAJINI

Zakaj vojne v Ukrajini še ni konec? Zelenski ima odgovor

Znova se je zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino. Kot je dejal, Rusija nadaljuje silovite napade na Ukrajino, zlasti na energetsko infrastrukturo.
Volodimir Zelenski je bil na varnostni konferenci v Münchnu. FOTO: Liesa Johannssen Reuters
Volodimir Zelenski je bil na varnostni konferenci v Münchnu. FOTO: Liesa Johannssen Reuters
STA, M. J.
 14. 2. 2026 | 16:33
2:30
A+A-

Ruski predsednik Vladimir Putin je glavna ovira na poti do miru, je danes v govoru na varnostni konferenci v Münchnu povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Putina je označil za sužnja vojne. »Nihče v Ukrajini ne verjame, da bo (Putin) kdaj koli pustil naš narod, pa tudi drugih evropskih narodov ne bo pustil, ker se ne more odpovedati sami ideji vojne. Morda se vidi kot vladarja, vendar je v resnici suženj vojne,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Zelenski. V luči tega se je znova zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino. Pri tem je opozoril, da ZDA v mirovnih pogajanjih prepogosto razpravljalo o tem, kje bi Ukrajina lahko popustila. Dodal je še, da je iluzija verjeti, da bi se vojna lahko končala z delitvijo Ukrajine.

Zelenski je dejal, da Rusija nadaljuje silovite napade na Ukrajino, zlasti na energetsko infrastrukturo. »Ni niti ene elektrarne v Ukrajini, ki ne bi bila poškodovana zaradi ruskih napadov,« je nadaljeval ter pozval k hitrejši dostavi orožja in krepitvi ukrajinske zračne obrambe. Hkrati je poudaril, da se orožje razvija hitreje kot politične odločitve, ki naj bi ustavile vojno. Kot primer je navedel iranske drone šahed, ki jih Rusija pogosto uporablja v napadih na Ukrajino, in dejal, da so ti od začetka vojne postali veliko bolj smrtonosni.

Pozdravil načrte evropskih držav o višanju obrambnih izdatkov

Prav tako je opozoril, da Moskva pogosto zaobide zahodne sankcije prek svojih partnerjev, kot sta denimo Kitajska in Severna Koreja. Poleg tega ima Putin po njegovem mnenju še vedno zagotovila finančne stabilnosti tudi v evropskih morjih. »Ruski tankerji namreč še vedno prosto plujejo ob evropskih obalah v Baltskem in Severnem morju,« je dodal. Zelenski je prepričan, da je enotnost Evrope najboljša zaščita »pred agresivnimi načrti Rusije«. Ob tem je pozdravil načrte evropskih držav o višanju obrambnih izdatkov, kar je označil kot »popravilo preteklih napak«. Prav tako je ponovil, da Evropa potrebuje Ukrajino, saj da ima slednja najmočnejšo vojsko v Evropi, poroča britanski BBC.

Več iz teme

Volodimir ZelenskiUkrajinaRusijavojnaZDAVladimir Putin
ZADNJE NOVICE
17:10
Razno
ASTRO

Planet, ki nas ustavi, pretrese in vpraša, ali smo res pripravljeni odrasti

Saturn želi, da zavihamo rokave. Njegove lekcije niso kazen, ampak učenje.
14. 2. 2026 | 17:10
17:08
Novice  |  Slovenija
ANKETA AGENCIJE PARSIFAL

Anketa za Novo24TV SDS izstrelila močno naprej, tudi Demokratom ter listi NSi, SLS in Fokus velika podpora

Če bi bile volitve to nedeljo, bi za SDS volilo največ, to je 29 odstotkov vprašanih. Stranko Gibanje Svoboda bi volilo 20,3 odstotka vprašanih.
14. 2. 2026 | 17:08
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
SAMUEL LUCAS

Kariera pride in gre, ljubezen ostane

Že več kot tri desetletja gradi most med odrom in srcem. Ljubezen razume kot držo – do glasbe, do ljudi, do življenja.
Danica Lovenjak14. 2. 2026 | 17:00
16:50
Bulvar  |  Suzy
OLIMPIJSKE IGRE

Tina Maze srečala zvezdnika: »V vseh šolskih zvezkih sem imela njegove fotografije!« (Suzy)

Ko je srečala Alberta Tombo, je priznala ...
14. 2. 2026 | 16:50
16:33
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Zakaj vojne v Ukrajini še ni konec? Zelenski ima odgovor

Znova se je zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino. Kot je dejal, Rusija nadaljuje silovite napade na Ukrajino, zlasti na energetsko infrastrukturo.
14. 2. 2026 | 16:33
16:10
Šport  |  Odmevi
OLIMPIJSKE IGRE

Ko obmolkne 70.000 ljudi: Cortina med padcem Lindsey Vonn in olimpijskim bliščem

Cortina d'Ampezzo v teh dneh poka po šivih; čeprav je kraj večini znan po smučariji, je živahen tudi v drugih letnih časih.
Mitja Felc14. 2. 2026 | 16:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki