Zakaj vojne v Ukrajini še ni konec? Zelenski ima odgovor

Ruski predsednik Vladimir Putin je glavna ovira na poti do miru, je danes v govoru na varnostni konferenci v Münchnu povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Putina je označil za sužnja vojne. »Nihče v Ukrajini ne verjame, da bo (Putin) kdaj koli pustil naš narod, pa tudi drugih evropskih narodov ne bo pustil, ker se ne more odpovedati sami ideji vojne. Morda se vidi kot vladarja, vendar je v resnici suženj vojne,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Zelenski. V luči tega se je znova zavzel za trdna varnostna jamstva za Ukrajino. Pri tem je opozoril, da ZDA v mirovnih pogajanjih prepogosto razpravljalo o tem, kje bi Ukrajina lahko popustila. Dodal je še, da je iluzija verjeti, da bi se vojna lahko končala z delitvijo Ukrajine.

Zelenski je dejal, da Rusija nadaljuje silovite napade na Ukrajino, zlasti na energetsko infrastrukturo. »Ni niti ene elektrarne v Ukrajini, ki ne bi bila poškodovana zaradi ruskih napadov,« je nadaljeval ter pozval k hitrejši dostavi orožja in krepitvi ukrajinske zračne obrambe. Hkrati je poudaril, da se orožje razvija hitreje kot politične odločitve, ki naj bi ustavile vojno. Kot primer je navedel iranske drone šahed, ki jih Rusija pogosto uporablja v napadih na Ukrajino, in dejal, da so ti od začetka vojne postali veliko bolj smrtonosni.

Pozdravil načrte evropskih držav o višanju obrambnih izdatkov

Prav tako je opozoril, da Moskva pogosto zaobide zahodne sankcije prek svojih partnerjev, kot sta denimo Kitajska in Severna Koreja. Poleg tega ima Putin po njegovem mnenju še vedno zagotovila finančne stabilnosti tudi v evropskih morjih. »Ruski tankerji namreč še vedno prosto plujejo ob evropskih obalah v Baltskem in Severnem morju,« je dodal. Zelenski je prepričan, da je enotnost Evrope najboljša zaščita »pred agresivnimi načrti Rusije«. Ob tem je pozdravil načrte evropskih držav o višanju obrambnih izdatkov, kar je označil kot »popravilo preteklih napak«. Prav tako je ponovil, da Evropa potrebuje Ukrajino, saj da ima slednja najmočnejšo vojsko v Evropi, poroča britanski BBC.