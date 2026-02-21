Žalost do neba: po presaditvi poškodovanega srca umrl fantek (2)

V Neaplju je danes umrl dveletni deček, ki je med presaditvijo decembra prejel poškodovano srce. Zaradi napake med prenosom organa v neprimernem zabojniku italijanske oblasti preiskujejo šest zdravstvenih delavcev.

Srce med transportom prišlo v neposreden stik s suhim ledom

Srce, namenjeno presaditvi decembra lani, naj bi med transportom prišlo v neposreden stik s suhim ledom, zaradi česar je prišlo do hude poškodbe tkiva. Organ so prepeljali iz Bolzana v Neapelj v neprimernem zabojniku brez termometra, ki bi opozoril medicinsko ekipo na izjemno nizko temperaturo.

Bolnišnica, v kateri se je zdravil deček, je navedla, da je deček umrl zaradi nenadnega in nepopravljivega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Deček je bil po presaditvi skoraj dva meseca priklopljen na aparate za vzdrževanje življenja. Konzilij pediatričnih specialistov pa je ta teden sklenil, da v njegovem stanju nova presaditev ni mogoča. Opozorili so, da je dolga uporaba omenjenih aparatur lahko škodovala stanju njegovih pljuč, jeter in ledvic.

Tožilstvo že preiskuje

Italijansko tožilstvo je že sprožilo preiskavo primera, ki je v Italiji sprožil ogorčenje. Šest zdravstvenih delavcev je uradno pod preiskavo. Minister za zdravje Orazio Schillaci je poudaril, da je treba pojasniti okoliščine in pozval k odgovornosti do otroka in njegove družine.