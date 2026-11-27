Newyorško vrhovno sodišče na Manhattnu je zavrnilo tožbo lastnikov nepremičnin, ki so nasprotovali enemu ključnih ukrepov stanovanjske politike newyorškega župana Zohrana Mamdanija, to je zamrznitvi najemnin enega milijona stanovanj z reguliranimi najemninami. Odbor za določanje najemnin, ki vsako leto odloča o morebitnih podražitvah reguliranih najemnin, je konec junija prvič v skoraj 60-letni zgodovini izglasoval zamrznitev najemnin za enoletne in dvoletne najemne pogodbe. Ukrep velja za pogodbe, sklenjene 1. oktobra ali pozneje.

Približno 40 odstotkov vseh najemnih stanovanj ima regulirano najemnino.

Mamdani je odločitev sodišča komentiral kot zmago najemnikov, dostopnejšega bivanja in načela, da si morajo zaposleni Newyorčani mesto še naprej lahko privoščiti: »Stanovanje ni luksuz, temveč osnovna potreba.« Z odločitvijo sodišča sta zadovoljni tudi neprofitni organizaciji Legal Aid Society in Legal Services NYC, ki sta v postopku podpirali zamrznitev najemnin. Po njunih navedbah bo ukrep olajšal položaj milijonov najemnikov, med katerimi je veliko ljudi z nizkimi dohodki in delavskih družin, ki so se v preteklih letih soočali z več zaporednimi podražitvami.

V New Yorku, kjer je 8,5 milijona prebivalcev, je skoraj milijon stanovanj z reguliranimi najemninami, kar predstavlja približno 40 odstotkov vseh najemnih stanovanj v mestu. Ta sistem so vzpostavili sredi 20. stoletja in je namenjen preprečevanju nenadnih in izrazitih podražitev najemnin. Takšna stanovanja so praviloma cenejša od tistih na prostem trgu, večina pa je bila zgrajena pred letom 1974.