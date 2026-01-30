  • Delo d.o.o.
DANSKA ZAPIRA VRATA

Zaostritev brez primere: Danska spreminja pravila, tujci v strahu

Glede na statistiko danskega ministrstva za priseljevanje so doslej sicer že izgnali okrog 70 odstotkov tujih državljanov, ki so bili obsojeni na več kot enoletno zaporno kazen zaradi hujših kaznivih dejanj.
Mette Frederiksen FOTO: Thomas Padilla Via Reuters
Mette Frederiksen FOTO: Thomas Padilla Via Reuters
STA, A. G.
 30. 1. 2026 | 16:07
 30. 1. 2026 | 16:07
A+A-

Danska bo začela iz države izganjati tujce, ki so bili zaradi hudih kaznivih dejanj obsojeni na enoletno ali daljšo zaporno kazen, je danes sporočila danska vlada. Gre za del novih ukrepov, s katerimi bodo zaostrili politike na področju priseljevanja. »Tujci, ki so bili obsojeni na najmanj eno leto zapora za huda kazniva dejanja, kot so povzročitev hudih telesnih poškodb ali posilstvo, bi morali biti načeloma izgnani,« je v izjavi navedlo dansko ministrstvo za priseljevanje.

Izgon v tovrstnih primerih v skladu z veljavnimi predpisi ni samodejen, saj Danska spoštuje mednarodne konvencije, ki ščitijo pravico do zasebnega in družinskega življenja ter prepovedujejo nečloveško ravnanje. Skandinavska država je skupaj z Veliko Britanijo nedavno pozvala Evropo, naj reformira Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ki varuje temeljne svoboščine.

Danska premierka Mette Frederiksen je danes menila, da bi se morale evropske države dogovoriti o tem, da ne bodo več ščitile storilcev kaznivih dejanj. »Ko so bila oblikovana mednarodna pravila, mislim, da si nihče ni predstavljal, da bo nekdo pobegnil iz Bližnjega vzhoda, da bi prišel v najboljšo državo na svetu in začel posiljevati dekleta in ženske. Takrat si absolutno ni bilo mogoče predstavljati, da bo žrtev postala storilec,« je dejala.

Glede na statistiko danskega ministrstva za priseljevanje so doslej sicer že izgnali okrog 70 odstotkov tujih državljanov, ki so bili obsojeni na več kot enoletno zaporno kazen zaradi hujših kaznivih dejanj. Vlada v okviru zaostrenih ukrepov na področju priseljevanja med drugim načrtuje tudi spodbude za prostovoljno vračanje tujcev v države izvora, ponovno namerava odpreti veleposlaništvo v Siriji in vzpostaviti sodelovanje z Afganistanom. Nova pravila naj bi začela veljati maja.

Izgon v tovrstnih primerih v skladu z veljavnimi predpisi ni samodejen, saj Danska spoštuje mednarodne konvencije, ki ščitijo pravico do zasebnega in družinskega življenja ter prepovedujejo nečloveško ravnanje.

Mette FrederiksenDanskačlovekove praviceNemčijaizgontujci
