Napetosti med Rusijo in državami zveze Nato se znova močno zaostrujejo. Moskva je v ponedeljek na zagovor poklicala estonskega odpravnika poslov Mareka Uhtegija in Talinu zagrozila, da ga njegova dejanja postavljajo »na rob odprte vojne z Rusijo«. Ostro opozorilo sledi odločitvi Estonije, da bo od 1. decembra za najmanj pol leta zaprla mejne prehode z Rusijo, potem ko je ruske varnostne službe obtožila poskusa požiga estonskega obrambnega podjetja. Rusko zunanje ministrstvo je ob tem članico EU in Nata obtožilo tudi, da ukrajinskim dronom dovoljuje uporabo svojega zračnega prostora za napade na tarče na severozahodu Rusije, kar je estonska vlada že zavrnila.

Zaskrbljenost zaradi širjenja vojne na ozemlje zavezništva se krepi tudi na Poljskem. Tamkajšnja vojska je v torek, kot smo že poročali, sporočila, da je v poljski zračni prostor med nočnim napadom na zahodno Ukrajino za kratek čas vstopil ruski brezpilotni letalnik. Poljske oblasti so sicer izdale dovoljenje za njegovo sestrelitev, vendar se vojska zaradi varnosti civilistov in dejstva, da je dron spremenil smer proti vzhodu, za uporabo orožja ni odločila. Incident se je zgodil le nekaj dni po tem, ko so v petek na poljsko ozemlje padle tri ruske rakete H-101, zaradi česar bo Varšava zdaj napotila letala za zgodnje opozarjanje. O eksploziji brezpilotnega letalnika neznanega izvora, ki je strmoglavil blizu ukrajinske meje, pa so v ponedeljek zvečer poročali tudi iz moldavske separatistične regije Pridnestrje.

Ljudje opazujejo dim, ki se vije iz goreče stanovanjske stavbe v Kijevu po ruskem napadu z droni. FOTO: Nicolas Garcia Afp

Ukrajinski uspehi na morju, Moskva zagrozila z »bolečimi posledicami«

Medtem se nadaljujejo ukrajinski napadi na rusko mornarico in zaveznike tudi daleč stran od fronte. Kijev je potrdil, da je s pomorskimi droni v libijskem pristanišču Bengazi potopil rusko vojaško korveto in pri tem uničil tudi helikopter Ka-27, poleg tega pa je zadel še rusko tovorno ladjo MV Angara, ki naj bi prevažala orožje. Napad, po katerem je Moskva zagrozila z »bolečimi posledicami«, je sledil le dan po napadu z dronom na rusko tovorno ladjo v Finskem zalivu.

Kljub ukrajinskim uspehom na morju pa se Kijev na bojišču spopada z resnimi zamudami pri dobavi zahodne zračne obrambe. Po poročanju časnika Financial Times ameriški obrambni minister Pete Hegseth še ni odobril prenosa približno 60 prestreznih raket za sisteme patriot, ki jih je Washington že obljubil Ukrajini. Gre za rakete PAC-3, predvidene za dobavo med septembrom in decembrom, ter okoli 20 starejših raket PAC-2, pri čemer v Pentagonu zavlačujejo tudi z dovoljenjem, da bi Ukrajina te rakete proizvajala sama. Čeprav so ZDA prejšnji mesec odobrile prodajo 500 raket patriot v vrednosti 2,1 milijarde dolarjev, te ne bodo dobavljene pred začetkom prihodnjega desetletja. V Pentagonu sicer trdijo, da se ameriška politika podpore Ukrajini ni spremenila.

Dim se vije iz goreče stanovanjske stavbe v središču Kijeva po ruskem napadu z droni. FOTO: Sergei Supinsky Afp

V luči nenehnih groženj je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v ponedeljek v nagovoru parlamentarni skupščini Nata v Berlinu znova pozval k polnopravnemu članstvu svoje države v zavezništvu, saj bi to po njegovih besedah zagotovilo najzanesljivejša povojna varnostna jamstva. Generalni sekretar Nata Mark Rutte je priznal, da vstopa Ukrajine trenutno še ne podpirajo vse članice, nemški kancler Friedrich Merz pa je ocenil, da je bila zavrnitev ameriškega predloga za sprejem Ukrajine na vrhu v Bukarešti leta 2008 napaka, saj bi članstvo vojno verjetno preprečilo.

Ruske grožnje se stopnjujejo

Poleg konvencionalnega spopada pa zahodne obveščevalne službe svarijo pred novo dimenzijo ruskih groženj. Nemška obveščevalna služba BND in nemška vojska sta zaveznike v Natu opozorili, da bi lahko Rusija do konca leta v orbito izstrelila satelit Sputnik-S, opremljen z jedrskim orožjem. Satelit naj bi bil sestavljen že pred več leti in se trenutno nahaja v moskovski regiji, njegova namestitev v vesolju pa bi pomenila neposredno kršitev mednarodnih pogodb. Moskva je poročila že zavrnila kot neutemeljena.

Obenem pa na dan prihajajo tudi podatki o hudih razmerah znotraj same ruske vojske. Preiskava britanskega časnika The Guardian, ki temelji na več kot 11 milijonih razkritih ruskih mrliških listov in podatkih statističnega urada Rosstat, je razkrila, da si je od začetka invazije na Ukrajino življenje vzelo najmanj 1087 ruskih vojakov. Število samomorov je z več kot 50 v letu 2022 naraslo na 365 v letu 2025, v letu 2026 pa so jih zabeležili že skoraj 300, pri čemer strokovnjaki opozarjajo, da so resnične številke zaradi prikrivanja in zlorab v vojski verjetno še precej višje.